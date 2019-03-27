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27 Березень 2019, Київ 14:23
Новини | Політика

Усі виборчі дільниці перевірені на безпеку – МВС

Міністерство внутрішніх справ готове «до будь-яких нестандартних ситуацій на місцях» на дільницях

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Усі виборчі дільниці перевірені на безпеку, заявив радник міністра внутрішніх справ України Іван Стойко.

«Ми мінімізували загрозу... Ми підготувалися до виборів... На сьогодні можна сказати, що ми готові до виконання тих завдань, які перед нами ставить суспільство», – сказав Стойко.

Він додав, що Міністерство внутрішніх справ готове «до будь-яких нестандартних ситуацій на місцях».

Вибори президента України відбудуться 31 березня. У випадку необхідності другий тур запланований на 21 квітня.

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