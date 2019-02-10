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10 Лютий 2019, Київ 18:08
Новини | Політика

МВС: через порушення під час виборчої кампанії відкриті 24 кримінальні провадження

Вибори президента відбудуться 31 березня 2019 року

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Через порушення під час виборчої кампанії відкриті 24 кримінальні провадження, повідомила прес-служба Міністерства внутрішніх справ України. У відомстві додали, що також правоохоронці склали 118 адміністративних протоколів.

Згідно з повідомленням, протягом тижня територіальні органи Національної поліції зареєстрували 350 заяв та повідомлень про порушення, пов’язані з виборчим процесом.

Вибори президента відбудуться 31 березня 2019 року. Центральна виборча комісія зареєструвала 44 претендентів на цю посаду.

Оксана Забужко, українська письменниця
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