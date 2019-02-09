Міністр закордонних справ України Павло Клімкін нагадав 8 лютого у Twitter, що для України Росія – держава-агресор, тому російським спостерігачам не місце на виборах президента України, які заплановані на 31 березня 2019 року.

«Офіційним спостерігачам від Росії – держави-агресора – не місце в спостереженні за виборами в країні, яка є жертвою такої агресії. Навіть намагаючись припустити, це політично, морально і юридично неправильно. Крапка», – написав Клімкін у Twitter.

В Організації з безпеки і співпраці в Європі повідомили, що 8 лютого очільник українського МЗС Павло Клімкін та голова ОБСЄ Мирослав Лайчак по телефону обговорили майбутні президентські вибори в Україні.

Ініціював її, як мовиться у повідомленні, Мирослав Лайчак, який висловив жаль з приводу рішення Верховної Ради України заборонити російським спостерігачам працювати на президентських виборах, у тому числі у складі БДІПЛ (Бюро з демократичних інститутів і прав людини – ред.).

«Незалежність, неупередженість і професіоналізм спостереження БДІПЛ – це надзвичайно важливо... Я переконаний, що запит БДІПЛ на акредитацію всіх його спостерігачів відповідає інтересам ОБСЄ, України та її народу. Спостерігачі, направлені для участі в місіях спостереження за виборами БДІПЛ, представляють організацію, а не їхні країни», – цитує Лайчака сайт ОБСЄ.

Тому Лайчак закликав українську владу продовжувати вивчати всі можливі шляхи, які б дозволили всім спостерігачам БДІПЛ працювати на цьогорічних президентських виборах в Україні.

В ОБСЄ вже кілька разів закликали переглянути рішення України про недопуск громадян Росії до спостереження за виборами. Директор БДІПЛ днями заявила, що спільні зобов’язання «встановлюють чіткі стандарти ставлення країн-учасниць одна до одної і стосуються без винятку кожної країни-учасниці».

В Єврокомісії вважають, що «Україна повинна забезпечити, щоб БДІПЛ змогло проводити спостереження за виборами в Україні в повній відповідності до своєї звичайної практики».

6 лютого речник місії БДІПЛ ОБСЄ в Україні Томас Райнер підтвердив, що серед імовірних спостерігачів Бюро демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ на виборах в Україні є двоє росіян – всупереч численним попередженням Києва, що громадян Росії як країни-агресора до спостереження за виборами в Україні не допустять.

7 лютого Верховна Рада України ухвалила закон, що доповнює закони про вибори президента України, про вибори народних депутатів України і про місцеві вибори приписом, відповідно до якого «офіційним спостерігачем від іноземних держав, міжнародних організацій не може бути: 1) особа, яка є громадянином (підданим) держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором або державою-окупантом; 2) особа, пропозиції щодо якої ініційовано або внесено державою, визнаною Верховною Радою України державою-агресором або державою-окупантом».

8 лютого Міністерство закордонних справ Росії повідомило, що Москва не посилатиме своїх представників від Бюро з демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ на вибори в Україні.