Міністр закордонних справ України Павло Клімкін нагадав 8 лютого у Twitter, що для України Росія – держава-агресор, тому російським спостерігачам не місце на виборах президента України, які заплановані на 31 березня 2019 року.
«Офіційним спостерігачам від Росії – держави-агресора – не місце в спостереженні за виборами в країні, яка є жертвою такої агресії. Навіть намагаючись припустити, це політично, морально і юридично неправильно. Крапка», – написав Клімкін у Twitter.
В Організації з безпеки і співпраці в Європі повідомили, що 8 лютого очільник українського МЗС Павло Клімкін та голова ОБСЄ Мирослав Лайчак по телефону обговорили майбутні президентські вибори в Україні.
Ініціював її, як мовиться у повідомленні, Мирослав Лайчак, який висловив жаль з приводу рішення Верховної Ради України заборонити російським спостерігачам працювати на президентських виборах, у тому числі у складі БДІПЛ (Бюро з демократичних інститутів і прав людини – ред.).
«Незалежність, неупередженість і професіоналізм спостереження БДІПЛ – це надзвичайно важливо... Я переконаний, що запит БДІПЛ на акредитацію всіх його спостерігачів відповідає інтересам ОБСЄ, України та її народу. Спостерігачі, направлені для участі в місіях спостереження за виборами БДІПЛ, представляють організацію, а не їхні країни», – цитує Лайчака сайт ОБСЄ.
Тому Лайчак закликав українську владу продовжувати вивчати всі можливі шляхи, які б дозволили всім спостерігачам БДІПЛ працювати на цьогорічних президентських виборах в Україні.
В ОБСЄ вже кілька разів закликали переглянути рішення України про недопуск громадян Росії до спостереження за виборами. Директор БДІПЛ днями заявила, що спільні зобов’язання «встановлюють чіткі стандарти ставлення країн-учасниць одна до одної і стосуються без винятку кожної країни-учасниці».
В Єврокомісії вважають, що «Україна повинна забезпечити, щоб БДІПЛ змогло проводити спостереження за виборами в Україні в повній відповідності до своєї звичайної практики».
6 лютого речник місії БДІПЛ ОБСЄ в Україні Томас Райнер підтвердив, що серед імовірних спостерігачів Бюро демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ на виборах в Україні є двоє росіян – всупереч численним попередженням Києва, що громадян Росії як країни-агресора до спостереження за виборами в Україні не допустять.
7 лютого Верховна Рада України ухвалила закон, що доповнює закони про вибори президента України, про вибори народних депутатів України і про місцеві вибори приписом, відповідно до якого «офіційним спостерігачем від іноземних держав, міжнародних організацій не може бути: 1) особа, яка є громадянином (підданим) держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором або державою-окупантом; 2) особа, пропозиції щодо якої ініційовано або внесено державою, визнаною Верховною Радою України державою-агресором або державою-окупантом».
8 лютого Міністерство закордонних справ Росії повідомило, що Москва не посилатиме своїх представників від Бюро з демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ на вибори в Україні.
Європейська комісія «не зраділа» рішенню Верховної Ради України заборонити російським спостерігачам працювати на президентських виборах, які мають відбутися 31 березня. Про це повідомив кореспондент Радіо Свобода.
«Україна повинна забезпечити, щоб БДІПЛ (Бюро з демократичних інститутів і прав людини – ред.) змогло проводити спостереження за виборами в Україні в повній відповідності до своєї звичайної практики», – вважають в Єврокомісії.
6 лютого речник місії БДІПЛ ОБСЄ в Україні Томас Райнер підтвердив, що серед імовірних спостерігачів Бюро демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ на виборах в Україні є двоє росіян – всупереч численним попередженням Києва, що громадян Росії як країни-агресора до спостереження за виборами в Україні не допустять
7 лютого Верховна Рада України ухвалила закон, що доповнює закони про вибори президента України, про вибори народних депутатів України і про місцеві вибори приписом, відповідно до якого «офіційним спостерігачем від іноземних держав, міжнародних організацій не може бути: 1) особа, яка є громадянином (підданим) держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором або державою-окупантом; 2) особа, пропозиції щодо якої ініційовано або внесено державою, визнаною Верховною Радою України державою-агресором або державою-окупантом».
8 лютого Міністерство закордонних справ Росії повідомило, що Москва не посилатиме своїх представників від Бюро з демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ на вибори в Україні
Партія «Сила людей» закликала журналіста Дмитра Гнапа відмовитися від участі у виборах президента України. Політична сила вимагає повернути 2,5 мільйона гривень, які Гнап вніс як заставу кандидата в президенти.
У разі відмови партія готова «негайно скликати всеукраїнський з’їзд із цього питання».
Гнап подав документи до Центральної виборчої комісії 3 лютого. Заставу для цього він збирав за допомогою громадськості. 7 лютого стало відомо, що у 2015 році Гнап пообіцяв передати на потреби армії 15 тисяч євро, які редакція проекту «Слідство. Інфо» отримала в рамках премії «Вільна преса Східної Європи-2015» за сприяння розвитку незалежної журналістики.
Після цього Гнап повідомив, що тоді він перевів 2 тисячі євро «роті розвідників, які стояли під Артемівськом», ще 3917 євро витратив на потреби «Слідство. Інфо», а залишок, 9087 євро, залишив на своєму рахунку.
Члени «Сили людей» та народні депутати Остап Єднак і Наталія Веселова закликали Гнапа відмовитися від участі в президентських виборах, однак журналіст не погодився.
8 лютого Центральна виборча комісія зареєструвала його кандидатом у президенти.
Вибори відбудуться 31 березня 2019 року.
Центральна виборча комісія завершила реєстрацію кандидатів у президенти України. Радіо Свобода публікує повний список 44 претендентів на посаду голови держави:
Вибори президента України відбудуться 31 березня 2019 року.
Більше новин і статей про це читайте у спецтемі Радіо Свобода Вибори 2019.
Центральна виборча комісія зареєструвала журналіста Дмитра Гнапа з партії «Сила людей» та лідера партії «Розумна сила» Олександра Соловйова кандидатом у президенти України.
Тепер на посаду президента претендують 44 кандидати.
Гнап подав документи до Центральної виборчої комісії 3 лютого. Заставу для цього він збирав з допомогою громадськості. 7 лютого стало відомо, що у 2015 році Гнап пообіцяв передати на потреби армії 15 тисяч євро, які редакція отримала в рамках премії «Вільна преса Східної Європи-2015» за сприяння розвитку незалежної журналістики.
Після цього Гнап повідомив, що тоді він перевів 2 тисячі євро «роті розвідників, які стояли під Артемівськом», ще 3917 євро витратив на потреби «Слідство. Інфо», а залишок, 9087 євро, залишив на своєму рахунку.
Лідеру партії «Розумна сила» Олександру Соловйову 2 лютого відмовили в реєстрації через невідповідність його анкети формі анкети кандидата на посаду президента. Крім того, була встановлена наявність у його програмі положень, «спрямованих на порушення суверенітету і територіальної цілісності держави». Згодом він подав документи повторно.
Бажання стати кандидатом на виборах висловили 89 осіб. Остаточний список кандидатів Центрвиборчком має оголосити до 9 лютого.
Вибори президента України відбудуться 31 березня 2019 року.
Росія не посилатиме своїх представників від Бюро з демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ на вибори в Україні, повідомило Міністерство закордонних справ Росії.
«Російська сторона, виходячи з міркувань безпеки наших представників у спостережній місії БДІПЛ, ухвалила рішення утриматися від їх спрямування на Україну», – мовиться в заяві МЗС Росії.
Москва розцінює відмову України від акредитації російських спостерігачів як «грубе порушення міжнародних зобов’язань у сфері загальноприйнятих електоральних процедур».
«Відсутність російських спостерігачів у складі міжнародних моніторингових місій укупі з позбавленням мільйонів українських громадян можливості проголосувати на території Росії на виборах президента України ставить під сумнів прозорість і об’єктивність підсумків майбутнього волевиявлення», – переконані в МЗС Росії.
Перед цим представник БДІПЛ Томас Раймер розповів агентству «Інтерфакс», що без цих двох росіян у складі місії бюро буде 90 довгострокових спостерігачів.
7 лютого Верховна Рада України ухвалила закон, що доповнює закони про вибори президента України, про вибори народних депутатів України і про місцеві вибори приписом, відповідно до якого «офіційним спостерігачем від іноземних держав, міжнародних організацій не може бути: 1) особа, яка є громадянином (підданим) держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором або державою-окупантом; 2) особа, пропозиції щодо якої ініційовано або внесено державою, визнаною Верховною Радою України державою-агресором або державою-окупантом».
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Перед цим, 6 лютого, речник місії БДІПЛ ОБСЄ в Україні Томас Райнер підтвердив, що серед імовірних спостерігачів Бюро демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ на виборах в Україні є двоє росіян – всупереч численним попередженням Києва, що громадян Росії як країни-агресора до спостереження за виборами в Україні не допустять.
Відсутність спостерігачів з Росії на виборах в Україні знизить їхню легітимність, проте це не значить, що Москва не визнає результатів. Про це журналістам заявив речник президента Росії Дмитро Пєсков.
«Подібні дискримінаційні заходи цілком природним чином призведуть до зниження рівня легітимності проведених виборів», – сказав він, коментуючи рішення Києва не допускати до виборів спостерігачів із Росії.
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На питання кореспондента українського видання УНІАН, чи це означає, що Москва не визнає вибори новообраного президента України, Пєсков таку можливість заперечив.
«Ні, це не означає, що Росія може не визнати», – стверджує він.
7 лютого Верховна Рада України ухвалила закон, що доповнює закони про вибори президента України, про вибори народних депутатів України і про місцеві вибори приписом, відповідно до якого «офіційним спостерігачем від іноземних держав, міжнародних організацій не може бути: 1) особа, яка є громадянином (підданим) держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором або державою-окупантом; 2) особа, пропозиції щодо якої ініційовано або внесено державою, визнаною Верховною Радою України державою-агресором або державою-окупантом».
Читайте також: Волкер прокоментував недопуск російських спостерігачів на вибори в Україні
Перед цим, 6 лютого, речник місії БДІПЛ ОБСЄ в Україні Томас Райнер підтвердив, що серед імовірних спостерігачів Бюро демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ на виборах в Україні є двоє росіян – всупереч численним попередженням Києва, що громадян Росії як країни-агресора до спостереження за виборами в Україні не допустять.
Голова Міжнародної федерації журналістів Філіп Лерут звернувся до кандидатів у президенти України з відкритим листом, в якому закликав підтримати Декларацію на захист свободи слова. Лист поширила Національна спілка журналістів України.
У листі Лерут зазначає, що виступає на підтримку заклику НСЖУ до всіх кандидатів гарантувати та захищати свободу слова відповідно до міжнародних стандартів.
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«Я заохочую всіх кандидатів ухвалити Декларацію на захист свободи слова, розроблену НСЖУ, і в такий спосіб заявити про свою готовність поважати свободу слова й самовираження, не вчиняти жодних дій, що неправомірно обмежують ці свободи, та публічно засуджувати такі спроби. Кандидати повинні зобов’язатися не втручатися в журналістську роботу, не використовувати правоохоронні органи та регулятори для переслідування», – зазначає Лерут.
Він також попросив кандидатів у президенти взяти на себе зобов’язання публікувати щорічний звіт про результати розслідувань нападів на журналістів.
Декларація на захист свободи слова, розроблена НСЖУ, передбачає, що кандидати в разі обрання президентом зобов’язуються:
За даними НСЖУ, Декларацію вже підписали 11 учасників передвиборчих перегонів: Юлія Тимошенко, Сергій Тарута, Валентин Наливайченко, Дмитро Добродомов, Ольга Богомолець, Віталій Купрій, Ігор Смешко, Андрій Садовий, Анатолій Гриценко, Олександр Шевченко і Віктор Бондар.
Вибори президента України відбудуться 31 березня 2019 року. Остаточний список кандидатів Центрвиборчком має оголосити до 9 лютого. Восени 2019 року мають відбутися парламентські вибори.
В Організації з безпеки і співпраці в Європі свого часу не коментували вибори президента і Державної думки Росії, які проводилися зокрема й в анексованому Криму, заявила перша заступниця голови Верховної Ради, народна депутатка від «Блоку Петра Порошенка» Ірина Геращенко.
Таким чином вона прокоментувала заяву ОБСЄ щодо рішення Києва не допускати до виборів спостерігачів із Росії.
«Українська сторона висловлює глибоке розчарування і занепокоєння тим фактом, що в звітах ОБСЄ за результатами виборів президента РФ і Держдуми РФ немає жодного слова про сфальсифіковані і незаконні вибори в анексованому Криму. Ми розцінюємо таке мовчання як підігрування сценаріям повзучої легітимізації крадіжки Криму. Й надалі будемо висловлювати глибоке занепокоєння з цього ганебного приводу під час всіх зустрічей з ОБСЄ і іншими міжнародними партнерами», – пообіцяла Геращенко.
Крім того, вона висловила занепокоєння тим, що ОБСЄ не здійснює моніторинг безпекової і гуманітарної ситуації в Керченській протоці й анексованому Криму.
Напередодні ОБСЄ заявили, що «розчаровані» рішенням України не допускати на президентські і парламентські вибори спостерігачів із Росії.
Раніше 7 лютого Верховна Рада України ухвалила закон, що доповнює закони про вибори президента України, про вибори народних депутатів України і про місцеві вибори приписом, відповідно до якого «офіційним спостерігачем від іноземних держав, міжнародних організацій не може бути: 1) особа, яка є громадянином (підданим) держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором або державою-окупантом; 2) особа, пропозиції щодо якої ініційовано або внесено державою, визнаною Верховною Радою України державою-агресором або державою-окупантом».
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Перед цим, 6 лютого, речник місії БДІПЛ ОБСЄ в Україні Томас Райнер підтвердив, що серед імовірних спостерігачів Бюро демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ на виборах в Україні є двоє росіян – всупереч численним попередженням Києва, що громадян Росії як країни-агресора до спостереження за виборами в Україні не допустять.
Вибори президента України відбудуться 31 березня 2019 року. Остаточний список кандидатів Центрвиборчком має оголосити до 9 лютого. Восени 2019 року мають відбутися парламентські вибори.
Спеціальний представник Сполучених Штатів з питань України Курт Волкер прокоментував рішення Верховної Ради не допускати спостерігачів з Росії до контролю за виборами.
«Мусимо пам’ятати, що Росія – агресор в Україні, тож тривоги України з приводу загроз безпеці з боку Росії виправдані», – написав він у своєму Twitter-і.
Перед тим представник США висловив впевненість у готовності Києва провести вільні та чесні вибори. Як заявляв він тоді, він загалом не заперечує проти російських спостерігачів, але лише за умови, що вони працюватимуть під контролем Бюро демократичних інституцій і прав людини при ОБСЄ. Ця організація займається контролем виборчих процесів.
Загалом, на думку Волкера, Україна «потребує моніторингу БДІПЛ, аби довести, що вона чітко дотримується демократичних стандартів». В іншому разі, побоюється він, результати виборів можуть викликати сумнів.
Напередодні Організація з безпеки і співпраці в Європі висловила жаль через рішення України не допустити участі громадян Росії в місії спостереження за виборами.
Раніше 7 лютого Верховна Рада України ухвалила закон, що доповнює закони про вибори президента України, про вибори народних депутатів України і про місцеві вибори приписом, відповідно до якого «офіційним спостерігачем від іноземних держав, міжнародних організацій не може бути: 1) особа, яка є громадянином (підданим) держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором або державою-окупантом; 2) особа, пропозиції щодо якої ініційовано або внесено державою, визнаною Верховною Радою України державою-агресором або державою-окупантом».
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Перед цим, 6 лютого, речник місії БДІПЛ ОБСЄ в Україні Томас Райнер підтвердив, що серед імовірних спостерігачів Бюро демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ на виборах в Україні є двоє росіян – всупереч численним попередженням Києва, що громадян Росії як країни-агресора до спостереження за виборами в Україні не допустять.
Вибори президента України відбудуться 31 березня 2019 року. Остаточний список кандидатів Центрвиборчком має оголосити до 9 лютого. Восени 2019 року мають відбутися парламентські вибори.
Центральна виборча комісія на сьогодні зареєструвала 42 кандидати на посаду президента України. Як повідомили у прес-службі комісії 7 лютого, наразі останнім із зареєстрованих є Володимир Петров. Він безпартійний і подав документи як самовисуванець. Напередодні ЦВК зареєструвала, крім Петрова, ще чотирьох кандидатів – Петра Порошенка, Юрія Кармазіна, Юлію Литвиненко та Олександра Ващенка.
Водночас на засіданні у четвер ЦВК розглянула документи від Надії Савченко на реєстрацію кандидатом у президенти, висунутої партією «Громадсько-політична платформа Надії Савченко».
«Розглянувши подані документи, комісія встановила їх невідповідність вимогам виборчого закону та відмовила Савченко Н.В. у реєстрації кандидатом на пост президента України на чергових виборах», – йдеться в повідомленні.
Раніше в ЦВК повідомляли, що бажання стати кандидатом на виборах висловили 89 осіб. Остаточний список кандидатів Центрвиборчком має оголосити до 9 лютого.
Вибори президента України відбудуться 31 березня 2019 року.
Один із кандидатів на прийдешніх виборах президента України заявив, що за ним ведеться стеження, повідомляє ввечері 7 лютого Національна поліція.
«7 лютого 2018 року один з кандидатів у Президенти України звернувся до поліції із заявою про зафіксовані факти стеження невідомими особами за ним та його співробітниками. Незаконні дії, на думку заявника, відбувалися у період з 30 січня по 4 лютого 2019 року. Також кандидат повідомив про фіксацію фактів стеження за ним і після цього періоду», – йдеться в заяві.
Правоохоронці не називають імені кандидата, який повідомив про ймовірне правопорушення. Слідчі почали досудове розслідування за ознаками порушення недоторканності приватного життя (частина друга статті 182 Кримінального кодексу).
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Тим часом прес-служба Міністерства внутрішніх справ повідомила, що заявником є кандидат від політичної партії «Слуга народу» Володимир Зеленський.
За даними міністерства, він повідомив про факти стеження невідомих осіб за ним та його колегами під час фестивалю «Ліга сміху» в Одесі, а після – у Києві.
Ця кваліфікація передбачає арешт на термін від трьох до шести місяців, обмеження або позбавлення волі на термін від трьох до п’яти років.
Чергові вибори президента призначені на 31 березня 2019 року. До 9 лютого 2019 року буде оголошений остаточний список претендентів на посаду глави держави.
За даними Центральної виборчої комісії, станом на 7 лютого зареєстровано 42 кандидати на посаду президента України.
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що останнім часом правоохоронці фіксують збільшення кількості громадян із окупованих територій, які, ймовірно, хочуть проголосувати на українських виборах. Про це Аваков завив 7 лютого в ефірі телеканалу «1+1».
«Останнім часом ми фіксуємо те, що кількість людей, які перетинають лінію зіткнення і реєструють своє місце проживання в іншому місті, щоб проголосувати, збільшилась в шість разів. Чи це дійсно люди прагнуть проголосувати, чи це схема, яку нам нав’язує наш іноземний ворог? І ми будемо дуже пильно перевіряти, щоб у реєстрі виборців не було ні мертвих душ, ні ситуації, коли за людину хтось проголосує», – заявив Аваков.
Він закликав членів виборчої комісії утриматись від участі в кримінальних схемах.
«Ми маємо базу даних перетину кордону, і якщо ми побачимо, що виборча комісія видала бюлетень людині, яка не перетинала кордон і перебуває за кордоном, то це кримінальна відповідальність», – попередив Аваков.
Згідно з українським законодавством, для того, щоб змінити тимчасове місце голосування без зміни виборчої адреси, необхідно отримати довідку з державного реєстру виборців, не пізніше ніж за п’ять днів до голосування. Для людей з пропискою на непідконтрольній Києву території достатньо тільки паспорта.
31 березня 2019 року в Україні відбудуться президентські вибори.
Двоє членів партії «Сила людей» закликали свого однопартійця Дмитра Гнапа відмовитися від участі у президентських виборах через те, що він у 2015 році не перерахував отримані редакцією «Слідство.Інфо» 15 тисяч євро на потреби армії. Заяву опублікували у Facebook народні депутати Остап Єднак та Наталія Веселова.
Як стало відомо 7 лютого, у 2015 році Гнап пообіцяв передати на потреби армії 15 тисяч євро, які редакція отримала в рамках премії «Вільна преса Східної Європи-2015» за сприяння розвитку незалежної журналістики. Після цього Гнап повідомив, що тоді він перевів 2 тисячі євро «роті розвідників, які стояли під Артемівськом», ще 3917 євро витратив на потреби «Слідство. Інфо», а залишок, 9087 євро, залишив на своєму рахунку.
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«Сьогодні проявилися факти, які дискредитують та компрометують кандидата від політичної партії «Сила людей» в президенти України Дмитра Гнапа тим, як він розпорядився коштами, які він взяв публічне зобов’язання надати на підтримку армії у 2015 році. Ми вважаємо пояснення кандидата неприпустимими і такими, що не задовольняють нас», – зазначив народний депутат Остап Єднак.
Він додав, що партія вибачається перед своїми виборцями та симпатиками.
У відповідь на заклик однопартійців Гнап відповів, що не збирається знімати свою кандидатуру.
Екс-розслідувач Дмитро Гнап відповів на заклик депутатів партії «Сила Людей» та заявив, що не буде знімати свою кандидатуру з виборів президента, бо він «нічого поганого не зробив».
«Я не збираюсь знімати свою кандидатуру з президентських виборів, бо нічого поганого я не зробив», — сказав Гнап.
За його словами, гроші він зберігав «на чорний день проекту» «Слідство.Інфо».
«Те, що я вчасно не передав ці гроші, це моя лажа. Колись не вистачало часу. Але як тільки перша людина мені подзвонила, я сказав, що вони лежать на депозиті, і я готовий передати їх. І ми домовились. Зараз «Слідство.Інфо» відкриває рахунок. Сьогодні я ці гроші поклав на банківський рахунок, перевівши їх з готівки до безготівки, і чекаю, щоб перевести ці гроші», – підкреслив Гнап.
Гнап повідомив, що йде в політику, 25 червня 2018 року. До того він був ведучим і журналістом програми розслідувань «Слідство.Інфо».
3 лютого Гнап подав документи до Центральної виборчої комісії для реєстрації кандидатом на виборах президента. Заставу для цього він збирав з допомогою громадськості.
Чергові вибори президента призначені на 31 березня 2019 року. До 9 лютого 2019 року буде оголошений остаточний список претендентів на посаду глави держави.
В Організації з безпеки і співпраці в Європі висловили жаль через рішення України не допустити участі громадян Росії в місії спостереження за виборами.
Як повідомили в ОБСЄ, директор її Бюро демократичних інституцій і прав людини, яке займається спостереженням за виборами, Інчіпйорк Соулрун Чістлатоухтір у листі до Міністерства закордонних справ України також висловила глибоке розчарування тим, що парламент України ухвалив закон, який затверджує таке обмеження.
За її словами, «рішення не дати можливості акредитувати громадян однієї з країн-учасниць ОБСЄ безпрецедентне і суперечить зобов’язанням, які взяли всі країни-учасниці, запрошувати спостерігачів від усіх інших країн-членів, які можуть забажати спостерігати за виборчими процедурами в межах, дозволених законом».
Вона також наголосила, що спостерігачі, які беруть участь у місіях БДІПЛ, представляють не свої країни, а всю ОБСЄ. «Вони зобов’язані дотримуватися методології спостереження БДІПЛ і пов’язані суворим кодексом поведінки спостерігачів за виборами, який, серед іншого, вимагає від них бути цілковито безсторонніми і ніяким чином не втручатися у виборчий процес», – мовиться в повідомленні ОБСЄ про листа директорки БДІПЛ.
Крім того, вона наголосила, що включення до складу місій спостерігачів від усіх країн-учасниць ОБСЄ, які хочуть узяти участь у спостереженні за виборами, є визначальним принципом спостережного мандату БДІПЛ.
Директор БДІПЛ закликала ще раз переглянути це питання і заявила, що спільні зобов’язання «встановлюють чіткі стандарти ставлення країн-учасниць одна до одної і стосуються без винятку кожної країни-учасниці».
Вона не стала згадувати про ставлення до України з боку Росії, яка від весни 2014 року здійснює проти України гібридну агресію і через це визначена в українському законодавстві як країна-агресор і окупант частини території України.
Раніше 7 лютого Верховна Рада України ухвалила закон, що доповнює закони про вибори президента України, про вибори народних депутатів України і про місцеві вибори приписом, відповідно до якого «офіційним спостерігачем від іноземних держав, міжнародних організацій не може бути: 1) особа, яка є громадянином (підданим) держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором або державою-окупантом; 2) особа, пропозиції щодо якої ініційовано або внесено державою, визнаною Верховною Радою України державою-агресором або державою-окупантом».
Перед цим, 6 лютого, речник місії БДІПЛ ОБСЄ в Україні Томас Райнер підтвердив, що серед імовірних спостерігачів Бюро демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ на виборах в Україні є двоє росіян – всупереч численним попередженням Києва, що громадян Росії як країни-агресора до спостереження за виборами в Україні не допустять.
1 лютого заступник голови МЗС України Сергій Кислиця заявляв: «Якщо хтось має намір і далі примушувати до того, щоб офіційні спостерігачі від уряду і парламенту країни-агресора спостерігали за виборами у країні, частину території якої вона окупувала і громадян якої вона вбиває, то це вже за межею моралі і етики…» Він також нагадав, що в політичних документах ОБСЄ йдеться про необхідність дотримуватися національних законів у питанні міжнародного спостереження за виборами – «хоча, звісно, за своєю природою всі документи ОБСЄ не є юридично зобов’язуючими», додав дипломат.
Міністр закордонних справ України Павло Клімкін повторив 28 січня, що МЗС не буде реєструвати офіційних спостерігачів від Росії на президентських виборах 2019 року. Він висловив сподівання, що ЦВК також не реєструватиме російських спостерігачів.
У Центральній виборчій комісії України 23 січня звернули увагу країн і міжнародних організацій, що, згідно з українським законодавством, Росія є державою-агресором, яка тимчасово окупувала частину території України, і попросили враховувати цю інформацію при ухваленні рішення про направлення офіційних спостерігачів.
22 січня заступник міністра закордонних справ Росії Григорій Карасін сказав, що Росія буде домагатися допуску своїх спостерігачів на президентські вибори в Україні. Перед тим, 21 січня, в Центральній виборчій комісії Росії повідомили, що подали до МЗС своєї країни перелік осіб, які, на думку Москви, мали б стати спостерігачами на виборах президента України 31 березня від ОБСЄ для короткострокового і довгострокового спостереження.
Павло Клімкін іще 9 січня повідомляв, що МЗС України не прийматиме заявки про реєстрацію російських спостерігачів на президентських виборах.
Президентські вибори в Україні призначені на 31 березня, другий тур у разі необхідності може відбутися 21 квітня.
Центральна виборча комісія України повідомила, що під час засідання 7 лютого зареєструвала кандидатами в президенти України 4 кандидатів. Крім зареєстрованого чинного президента Петра Порошенка, реєстрацію також отримали ще троє кандидатів-самовисуванців – Юрій Кармазін, Юлія Литвиненко та Олександр Ващенко.
Всього зареєстровано 41 кандидата на пост президента України, зазначили в ЦВК.
Раніше сьогодні стало відомо, що ЦВК зареєструвала кандидатом у президенти чинного главу держави, що подався як самовисуванець.
Раніше в ЦВК повідомляли, що бажання стати кандидатом на виборах висловили 89 осіб. Остаточний список кандидатів Центрвиборчком має оголосити до 9 лютого.
Вибори президента України відбудуться 31 березня 2019 року.
Верховна Рада заборонила участь спостерігачів з Росії на виборах в Україні. За відповідний законопроект проголосували 232 депутати за мінімально необхідних 226.
Документ передбачає заборону бути офіційним спостерігачем від іноземних держав та міжнародних організацій особам, які є громадянами держави, яку в Україні визнано державою-агресором або окупантом. Крім того, забороняється бути спостерігачами особам, яких така держава запропонувала або внесла як спостерігачів.
Закон набирає чинності наступного дня після його опублікування.
Напередодні ЦВК повідомляла, що зареєструвала 91 офіційного спостерігача від міжнародних організацій та іноземної держави на виборах президента України.
Міністр закордонних справ України Павло Клімкін 9 січня повідомляв, що МЗС України не прийматиме заявки про реєстрацію російських спостерігачів на президентських виборах.
21 січня в Центральній виборчій комісії Росії повідомили, що подали до МЗС своєї країни перелік осіб, які, на думку Москви, мали б стати спостерігачами на виборах президента України 31 березня від ОБСЄ для короткострокового і довгострокового спостереження.
22 січня заступник міністра закордонних справ Росії Григорій Карасін сказав, що Росія буде домагатися допуску своїх спостерігачів на президентські вибори в Україні.
Вибори президента України відбудуться 31 березня 2019 року. Остаточний список кандидатів Центрвиборчком має оголосити до 9 лютого.
Центральна виборча комісія України зареєструвала президента Петра Порошенка кандидатом на виборах голови держави, що відбудуться 31 березня.
Таке рішення ЦВК ухвалила на засіданні 7 лютого.
Порошенко заявив про намір балотуватися на посаду президента України 29 січня в Києві.
Раніше в ЦВК повідомляли, що бажання стати кандидатом на виборах висловили 89 осіб. Остаточний список кандидатів Центрвиборчком має оголосити до 9 лютого.
Вибори президента України відбудуться 31 березня 2019 року.
Служба безпеки України заявляє, що не здійснювала «жодних дій, оперативно-розшукового або процесуального характеру», які б обмежували права і свободи осіб, зареєстрованих кандидатами в президенти. Про це пізно ввечері 6 лютого у Facebook написала речниця СБУ Олена Гітлянська.
«Разом із тим голова СБУ Василь Грицак заявив, що служба у межах своєї компетенції уважно вивчить усі обставини, які можуть свідчити про можливі правопорушення щодо кандидатів. При цьому зробимо це у максимально стислі терміни і прозоро для громадськості, для чого чекаємо відповідних заяв та матеріалів від кандидатів у президенти», – написала Гітлянська.
Звинувачення на адресу СБУ щодо незаконного стеження і прослуховування кандидатів у президенти перед виборами вона назвала безпідставними.
6 лютого позафракційний депутат Віктор Чумак, який є керівником виборчого штабу кандидата в президенти Анатолія Гриценка заявив, виступаючи в парламенті, що в штабі знайшли п’ять пристроїв для прослуховування. Він висловив сумнів у тому, що їх могли встановити приватні охоронні структури, і допустив, що «без втручання держави не обійшлося».
Натомість речниця СБУ Олена Гітлянська заявила у коментарі Радіо Свобода, що Служба безпеки діє «виключно в рамках чинного законодавства» і назвала оприлюднені дані «дуже сумнівною інформацією».
На сьогодні Центральна виборча комісії зареєструвала 37 кандидатів на посаду президента. Остаточний список кандидатів Центрвиборчком має оголосити до 9 лютого.
Вибори президента України відбудуться 31 березня 2019 року.
Центральна виборча комісія на засіданні у середу відмовила десятьом громадянам у реєстрації кандидатами на виборах президента України, повідомляє прес-служба комісії.
«Громадяни України Марущинець В.І., Сахно Б.М., Гончаров А.О., Українчук Л.І., Качайло І.І., Миролюб Н.А., Іваницький Ю.П., Голосний М.І., Юрченко Ю.І., Збираник Є.М. подали заяви разом із доданими документами для реєстрації кандидатами на пост президента України на чергових виборах Президента України 31 березня 2019 року. Розглянувши подані документи, комісія встановила їх невідповідність вимогам виборчого закону та відмовила зазначеним особам у реєстрації», – йдеться в повідомленні.
Напередодні ЦВК також відмовила двом громадянам у реєстрації кандидатами.
На сьогодні офіційна кількість охочих посісти пост президента складає 37 осіб. Остаточний список кандидатів Центрвиборчком має оголосити до 9 лютого.
Вибори президента України відбудуться 31 березня 2019 року.
Шостий апеляційний адміністративний суд Києва розглянув справу за позовом Петра Симоненка та Комуністичної партії України до ЦВК і вирішив не задовольняти позов.
«Позовні вимоги стосувалися визнання протиправною та скасування постанови ЦВК №198 від 2 лютого 2019 року про відмову в реєстрації кандидата на пост президента України, висунутого Комуністичною партією України. Одночасно позивачі просили суд зобов’язати ЦВК повторно розглянути подані документи та зареєструвати Петра Симоненка кандидатом на пост президента», – повідомила прес-служба суду.
У суді уточнили, що рішення ухвалила колегія у складі трьох суддів.
Петро Симоненко наразі не коментував рішення суду.
2 лютого Центральна виборча комісія відмовила лідеру «Комуністичної партії України» Петру Симоненку в реєстрації кандидатом у президенти України на виборах 2019 року.
У ЦВК заявили, що Симоненка висунула партія, статут, найменування та символіка якої не відповідають вимогам закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки».
Також у комісії заявили, що подана Симоненком анкета не містить відомостей про його місце проживання на території України протягом 10 останніх років.
Вибори президента України відбудуться 31 березня 2019 року. Остаточний список кандидатів Центрвиборчком має оголосити до 9 лютого. Наразі зареєстровані 37 кандидатів.
Серед ймовірних спостерігачів Бюро з демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ на виборах в Україні є двоє росіян, розповів спікер місії БДІПЛ ОБСЄ в Україні Томас Райнер.
За його словами, бюро отримало пропозиції щодо 92 кандидатів для команди довготермінових спостерігачів.
Цей список надіслали до Міністерства закордонних справ України.
Вибори президента України відбудуться 31 березня 2019 року. Остаточний список кандидатів Центрвиборчком має оголосити до 9 лютого. На цей час зареєстровані 34 кандидати.
Міністр закордонних справ України Павло Клімкін 9 січня повідомляв, що МЗС України не прийматиме заявки про реєстрацію російських спостерігачів на президентських виборах.
21 січня в Центральній виборчій комісії Росії повідомили, що подали до МЗС своєї країни перелік осіб, які, на думку Москви, мали б стати спостерігачами на виборах президента України 31 березня від ОБСЄ для короткострокового і довгострокового спостереження.
22 січня заступник міністра закордонних справ Росії Григорій Карасін сказав, що Росія буде домагатися допуску своїх спостерігачів на президентські вибори в Україні.
Лідер «Комуністичної партії України» Петро Симоненко подав позов до Центральної виборчої комісії, яка раніше цього місяця відмовилася зареєструвати його кандидатом на виборах президента.
Шостий апеляційний адміністративний суд Києва вирішив взяти справу до розгляду. Позов розглянуть 6 лютого.
У ЦВК інформацію про позов наразі не коментували.
2 лютого Центральна виборча комісія відмовила лідеру «Комуністичної партії України» Петру Симоненку в реєстрації кандидатом у президенти України на виборах 2019 року.
У ЦВК заявили, що Симоненка висунула партія, статут, найменування та символіка якої не відповідають вимогам закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки».
Також у комісії заявили, що подана Симоненком анкета не містить відомостей про його місце проживання на території України протягом 10 останніх років.
Вибори президента України відбудуться 31 березня 2019 року. Остаточний список кандидатів Центрвиборчком має оголосити до 9 лютого. На даний час зареєстровані 34 кандидати.
«Сумнівною інформацією» назвали в Службі безпеки України заяви представників виборчого штабу кандидата в президенти України, лідера партії «Громадянська позиція» Анатолія Гриценка про виявлення пристроїв для прослуховування.
«Ці п’ять пристроїв, які знайшли в штабі кандидата в президенти Анатолія Гриценка. Це пускові пристрої, які запускають відео- або аудіозапис усіх пристроїв, які можуть бути в приміщенні», – сказав 6 лютого, виступаючи в парламенті позафракційний депутат Віктор Чумак, який є керівником виборчого штабу Гриценка.
Чумак закликав інших кандидатів бути пильними. Він висловив сумнів у тому, що їх могли встановити приватні охоронні структури, і допустив, що «без втручання держави не обійшлося».
Натомість речниця СБУ Олена Гітлянська заявила у коментарі Радіо Свобода, що Служба безпеки діє «виключно в рамках чинного законодавства». «Якщо б було рішення суду про такі заходи, але мені нічого не відомо про таке. Дуже сумнівна інформація», – сказала Гітлянська.
Анатолій Гриценко є одним із 34 кандидатів, зареєстрованих ЦВК станом на 5 лютого для участі у виборах президента, що відбудуться 31 березня цього року.
Остаточний список кандидатів Центрвиборчком має оголосити до 9 лютого.
Кандидат на посаду президента України Юлія Тимошенко стала сьомою серед претендентів на найвищу посаду в державі, які підписали з Національною спілкою журналістів України підготовлену організацією Декларацію на захист свободи слова. Про це в коментарі Радіо Свобода 6 лютого повідомив голова НСЖУ Сергій Томіленко.
Він вказав, що, крім Тимошенко, декларацію підтримали також Сергій Тарута, Валентин Наливайченко, Дмитро Добродомов, Ольга Богомолець, Віталій Купрій та Ігор Смешко, тривають переговори ще з трьома кандидатами.
«Ключова наша мета – щоб політики, які претендують на найвищу посаду в країні, брали публічні зобов‘язання гарантувати свободу слова в Україні та захищати права журналістів. Зокрема, політики визнають, що неприпустимо сіяти ворожнечу до журналістів, ділити працівників медіа на «таких» і «не таких», зобов’язуються запровадити практику регулярних публічних звітів щодо стану розслідувань атак на журналістів, не змінювати медіазаконодавство без широких консультацій», – вказує Томіленко.
У декларації, яку підписують політики, міститься сім пунктів, серед яких «поважати свободу слова і самовираження», «не перешкоджати журналістській роботі, не чинити тиск на журналістів та ЗМІ» тощо. Кампанія, організована НСЖУ, стартувала в листопаді 2018 року.