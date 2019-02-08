Єврокомісія «не зраділа» рішенню заборонити російським спостерігачам працювати на виборах в Україні

Європейська комісія «не зраділа» рішенню Верховної Ради України заборонити російським спостерігачам працювати на президентських виборах, які мають відбутися 31 березня. Про це повідомив кореспондент Радіо Свобода.

«Україна повинна забезпечити, щоб БДІПЛ (Бюро з демократичних інститутів і прав людини – ред.) змогло проводити спостереження за виборами в Україні в повній відповідності до своєї звичайної практики», – вважають в Єврокомісії.

6 лютого речник місії БДІПЛ ОБСЄ в Україні Томас Райнер підтвердив, що серед імовірних спостерігачів Бюро демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ на виборах в Україні є двоє росіян – всупереч численним попередженням Києва, що громадян Росії як країни-агресора до спостереження за виборами в Україні не допустять

7 лютого Верховна Рада України ухвалила закон, що доповнює закони про вибори президента України, про вибори народних депутатів України і про місцеві вибори приписом, відповідно до якого «офіційним спостерігачем від іноземних держав, міжнародних організацій не може бути: 1) особа, яка є громадянином (підданим) держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором або державою-окупантом; 2) особа, пропозиції щодо якої ініційовано або внесено державою, визнаною Верховною Радою України державою-агресором або державою-окупантом».

8 лютого Міністерство закордонних справ Росії повідомило, що Москва не посилатиме своїх представників від Бюро з демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ на вибори в Україні