Чільний дипломат МЗС прокоментував можливість для росіян спостерігати за виборами в Україні

Чільний дипломат Міністерства закордонних справ України прокоментував можливість того, щоб громадяни Росії були спостерігачами на українських виборах президента і парламенту цього року.

Як написав у фейсбуці заступник міністра Сергій Кислиця, «якщо хтось має намір і далі примушувати до того, щоб офіційні спостерігачі від уряду і парламенту країни-агресора спостерігали за виборами в країні, частину території якої вона окупувала і громадян якої вона вбиває, то це вже за межею моралі і етики…»

Він також нагадав, що в політичних документах Організації з безпеки і співпраці в Європі йдеться про необхідність дотримуватися національних законів у питанні міжнародного спостереження за виборами – «хоча, звісно, за своєю природою всі документи ОБСЄ не є юридично зобов’язуючими», додав дипломат.

«МЗС зайняло чітку позицію щодо неможливості спостереження за виборами громадянами країни-агресора. Якщо якісь українські або іноземні структури, політсили, кандидати хочуть, щоб росіяни, направлені урядом або парламентом Росії, були на виборах – ну, то хай заявлять про це публічно, а українці дадуть цьому належну оцінку – несіть за це політичну і моральну відповідальність. Думаю, коли відкриється нова сесія Верховної Ради, парламентарії висловляться з цього приводу», – заявив Кислиця.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін знову повторив 28 січня, що МЗС не буде реєструвати офіційних спостерігачів від Росії на президентських виборах 2019 року. Він висловив сподівання, що ЦВК також не реєструватиме російських спостерігачів.

У Центральній виборчій комісії України 23 січня звернули увагу країн і міжнародних організацій, що, згідно з українським законодавством, Росія є державою-агресором, яка тимчасово окупувала частину території України, і попросили враховувати цю інформацію при ухваленні рішення про направлення офіційних спостерігачів.

21 січня в Центральній виборчій комісії Росії повідомили, що подали до МЗС своєї країни перелік осіб, які, на думку Москви, мали б стати спостерігачами на виборах президента України 31 березня від ОБСЄ для короткострокового і довгострокового спостереження. А 22 січня заступник міністра закордонних справ Росії Григорій Карасін сказав, що Росія буде домагатися допуску своїх спостерігачів на президентські вибори в Україні.

Павло Клімкін іще 9 січня повідомляв, що МЗС України не прийматиме заявки про реєстрацію російських спостерігачів на президентських виборах.