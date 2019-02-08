МЗС Росії: Москва не посилатиме своїх спостерігачів на вибори в Україні

Росія не посилатиме своїх представників від Бюро з демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ на вибори в Україні, повідомило Міністерство закордонних справ Росії.

«Російська сторона, виходячи з міркувань безпеки наших представників у спостережній місії БДІПЛ, ухвалила рішення утриматися від їх спрямування на Україну», – мовиться в заяві МЗС Росії.

Москва розцінює відмову України від акредитації російських спостерігачів як «грубе порушення міжнародних зобов’язань у сфері загальноприйнятих електоральних процедур».

«Відсутність російських спостерігачів у складі міжнародних моніторингових місій укупі з позбавленням мільйонів українських громадян можливості проголосувати на території Росії на виборах президента України ставить під сумнів прозорість і об’єктивність підсумків майбутнього волевиявлення», – переконані в МЗС Росії.

Перед цим представник БДІПЛ Томас Раймер розповів агентству «Інтерфакс», що без цих двох росіян у складі місії бюро буде 90 довгострокових спостерігачів.

7 лютого Верховна Рада України ухвалила закон, що доповнює закони про вибори президента України, про вибори народних депутатів України і про місцеві вибори приписом, відповідно до якого «офіційним спостерігачем від іноземних держав, міжнародних організацій не може бути: 1) особа, яка є громадянином (підданим) держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором або державою-окупантом; 2) особа, пропозиції щодо якої ініційовано або внесено державою, визнаною Верховною Радою України державою-агресором або державою-окупантом».

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Перед цим, 6 лютого, речник місії БДІПЛ ОБСЄ в Україні Томас Райнер підтвердив, що серед імовірних спостерігачів Бюро демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ на виборах в Україні є двоє росіян – всупереч численним попередженням Києва, що громадян Росії як країни-агресора до спостереження за виборами в Україні не допустять.