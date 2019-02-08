У Кремлі заявляють, що недопуск спостерігачів з Росії знижує легітимність виборів в Україні

Відсутність спостерігачів з Росії на виборах в Україні знизить їхню легітимність, проте це не значить, що Москва не визнає результатів. Про це журналістам заявив речник президента Росії Дмитро Пєсков.

«Подібні дискримінаційні заходи цілком природним чином призведуть до зниження рівня легітимності проведених виборів», – сказав він, коментуючи рішення Києва не допускати до виборів спостерігачів із Росії.

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На питання кореспондента українського видання УНІАН, чи це означає, що Москва не визнає вибори новообраного президента України, Пєсков таку можливість заперечив.

«Ні, це не означає, що Росія може не визнати», – стверджує він.

7 лютого Верховна Рада України ухвалила закон, що доповнює закони про вибори президента України, про вибори народних депутатів України і про місцеві вибори приписом, відповідно до якого «офіційним спостерігачем від іноземних держав, міжнародних організацій не може бути: 1) особа, яка є громадянином (підданим) держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором або державою-окупантом; 2) особа, пропозиції щодо якої ініційовано або внесено державою, визнаною Верховною Радою України державою-агресором або державою-окупантом».

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Перед цим, 6 лютого, речник місії БДІПЛ ОБСЄ в Україні Томас Райнер підтвердив, що серед імовірних спостерігачів Бюро демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ на виборах в Україні є двоє росіян – всупереч численним попередженням Києва, що громадян Росії як країни-агресора до спостереження за виборами в Україні не допустять.