У звітах ОБСЄ немає жодного слова про незаконні російські «вибори» в анексованому Криму – Геращенко

В Організації з безпеки і співпраці в Європі свого часу не коментували вибори президента і Державної думки Росії, які проводилися зокрема й в анексованому Криму, заявила перша заступниця голови Верховної Ради, народна депутатка від «Блоку Петра Порошенка» Ірина Геращенко.

Таким чином вона прокоментувала заяву ОБСЄ щодо рішення Києва не допускати до виборів спостерігачів із Росії.

«Українська сторона висловлює глибоке розчарування і занепокоєння тим фактом, що в звітах ОБСЄ за результатами виборів президента РФ і Держдуми РФ немає жодного слова про сфальсифіковані і незаконні вибори в анексованому Криму. Ми розцінюємо таке мовчання як підігрування сценаріям повзучої легітимізації крадіжки Криму. Й надалі будемо висловлювати глибоке занепокоєння з цього ганебного приводу під час всіх зустрічей з ОБСЄ і іншими міжнародними партнерами», – пообіцяла Геращенко.

Крім того, вона висловила занепокоєння тим, що ОБСЄ не здійснює моніторинг безпекової і гуманітарної ситуації в Керченській протоці й анексованому Криму.

Напередодні ОБСЄ заявили, що «розчаровані» рішенням України не допускати на президентські і парламентські вибори спостерігачів із Росії.

Раніше 7 лютого Верховна Рада України ухвалила закон, що доповнює закони про вибори президента України, про вибори народних депутатів України і про місцеві вибори приписом, відповідно до якого «офіційним спостерігачем від іноземних держав, міжнародних організацій не може бути: 1) особа, яка є громадянином (підданим) держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором або державою-окупантом; 2) особа, пропозиції щодо якої ініційовано або внесено державою, визнаною Верховною Радою України державою-агресором або державою-окупантом».

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Перед цим, 6 лютого, речник місії БДІПЛ ОБСЄ в Україні Томас Райнер підтвердив, що серед імовірних спостерігачів Бюро демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ на виборах в Україні є двоє росіян – всупереч численним попередженням Києва, що громадян Росії як країни-агресора до спостереження за виборами в Україні не допустять.

Вибори президента України відбудуться 31 березня 2019 року. Остаточний список кандидатів Центрвиборчком має оголосити до 9 лютого. Восени 2019 року мають відбутися парламентські вибори.