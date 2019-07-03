Правоохоронці отримали понад 1,5 тисячі повідомлень про порушення під час виборчої кампанії

Міністерство внутрішніх справ України отримало понад півтори тисячі повідомлень про порушення під час виборчої кампанії, заявив радник міністра внутрішніх справ – голова координаційного штабу МВС Іван Стойко.

«Якщо говорити з початку виборчої кампанії, то зараз у нас таких повідомлень вже 1 663… Найбільше в Запорізькій області – 191, Київ – 130, Харківська та Одеська. Найменше – Волинь, Львів, Тернопільська, Чернігівська та Хмельницька області», – сказав Стойко.

2 липня поліція повідомила, що від початку передвиборчої кампанії відкрила 60 кримінальних проваджень через порушення у виборчій сфері.

Дострокові парламентські вибори заплановані на 21 липня.