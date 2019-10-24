У зоні ООС загинув нацгвардієць – МВС

У середу, 23 жовтня, під час виконання бойової задачі на передовій загинув головний старшина 2-ї гаубичної артилерійської батареї Бригади швидкого реагування Нацгвардії Дмитро Антиков. Про це повідомили у Міністерстві внутрішніх справ.

«Він був чудовим побратимом і професійним артилеристом, віддано кохав свою дружину, допомагав та підтримував друзів і був справжнім патріотом України», – мовиться у повідомленні міністерства.

У штабі операції Об'єднаних сил повідомляли, що втрат серед військових минулої доби не було. Бойовики 22 рази порушили режим припинення вогню.

Обстріли в зоні конфлікту на Донбасі тривають, попри оголошене там від 21 липня перемир’я. Сторони звинувачують одна одну в порушеннях режиму тиші.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За оцінками ООН, станом на 31 грудня 2018 року, унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.