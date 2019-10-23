Минулої доби на Донбасі один військовий загинув, троє постраждали – штаб

Упродовж минулої доби, 22 жовтня, бойовики на Донбасі 24 рази порушили режим припинення вогню. Про це повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.

«Противник обстрілював позиції підрозділів Об’єднаних сил з заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, стрілецької зброї та протитанковими керованими ракетами (ПТКР). Окрім того, фіксувався вогонь ворожих снайперів», – мовиться у повідомленні.

Внаслідок обстрілів один військовий загинув, двоє зазнали поранень, ще один отримав бойове травмування.

«З початку цієї доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 7 разів порушили режим припинення вогню», – зазначили у штабі.

Обстріли в зоні конфлікту на Донбасі тривають, попри оголошене там від 21 липня перемир’я. Сторони звинувачують одна одну в порушеннях режиму тиші.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За оцінками ООН, станом на 31 грудня 2018 року, унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.