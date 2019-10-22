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22 Жовтень 2019, Київ 20:08
Новини | Події

Троє військових поранені на Донбасі – штаб ООС

Ситуація в зоні бойових дій на Донбасі, 22 жовтня 2019 року. Інфографіка Міністерства оборони України

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Троє українських військових поранені протягом дня 22 жовтня на Донбасі, повідомляє штаб операції Об’єднаних сил.

«Впродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 13 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції наших підрозділів з заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, стрілецької зброї і протитанковими керованими ракетами (ПТКР)», – йдеться в повідомленні.

За повідомленням, двоє військових були поранені внаслідок обстрілів з боку підтримуваних Росією бойовиків, ще один – зазнав бойового травмування.

Раніше сьогодні у штабі повідомляли про двох поранених військових.

Ліквідація «ДНР» і «ЛНР». Що задумала Україна?
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Ліквідація «ДНР» і «ЛНР». Що задумала Україна?

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Угруповання «ДНР» і «ЛНР» звинувачують українських військових в обстрілах своїх позицій, про постраждалих вони не повідомляють.

Обстріли в зоні конфлікту на Донбасі тривають, попри оголошене там від 21 липня перемир’я. Сторони звинувачують одна одну в порушеннях режиму тиші.

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Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За оцінками ООН, станом на 31 грудня 2018 року, унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.

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