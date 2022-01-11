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У структурі МВС з 1 лютого зросте зарплата – Монастирський

Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський

Зарплати співробітників структури Міністерства внутрішніх справ зростуть із 1 лютого. Про це 11 січня повідомив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський.

«Головний підхід – підвищувати зарплати й виплати необхідно системно й планово, базуючись на досягненні конкретних результатів роботи. Команда МВС шукала рішення цієї непростої проблеми. І з нового року є перші результати», – вказав міністр.

За його словами, зарплати працівникам системи МВС усіх категорій зростуть на 10% уже з 1 лютого. Підвищення стосуватиметься не тільки поліцейських, а й рятувальників, прикордонників, нацгвардійців, працівників міграційної служби.

Монастирський сказав, що кошти для такого підвищення заробітних плат вдалося отримати завдяки спецоперації «Акциз», спрямованої проти нелегальної реалізації підакцизних товарів з 1 листопада 2021 року. За інформацією Державної податкової служби, тільки за два останні місяці 2021 року це забезпечило надходження додаткових 2,3 мільярда гривень.

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