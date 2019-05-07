У М’янмі звільнили двох журналістів Reuters після понад 500 днів у в’язниці

У М’янмі звільнили за амністією двох журналістів агентства Reuters, засуджених до семи років в’язниці за звинуваченням у порушенні закону про державну таємницю.

Ва Лоун і Джо Соу У були заарештовані в грудні 2017 року під час роботи над матеріалом про вбивства мусульман у країні і провели в ув’язненні більше ніж 500 днів.

Головний редактор Reuters Стівен Адлер привітав звільнення журналістів, наголосивши на важливості свободи преси, символами якої стали його колеги. Ва Лоун, залишаючи в’язницю, заявив, що йому не терпиться повернутися до роботи.

Звільнити журналістів вимагали в ООН, Євросоюзі і низці міжнародних організацій. У квітні Верховний суд М’янми залишив у силі винесений їм вирок. Це рішення розкритикували в Міжнародному комітеті захисту журналістів.

Сотні тисяч представників мусульманської меншини рохінджа почали втікати з М’янми у серпні 2017 року, коли військові влаштували розгін у Ракхайні після нападу підозрюваних бойовиків рохінджа на армійські бази і поліцейські пункти, у результаті чого 12 співробітників служби безпеки загинули. Армія заявила, що вбила близько 400 підозрюваних бойовиків.

Військових М’янми звинувачували у жорстокому поводженні з сотнями тисяч цивільних рохінджа і спаленні сіл меншини після нападів підозрюваних бойовиків рохінджа минулого літа. Влада М’янми відкидає звинувачення в надмірності заходів, вжитих проти мусульманських екстремістів.

Ва Лоун і Джо Соу У розслідували причетність військових до вбивства 10 мусульман на півночі Ракхайну. Розслідування було доведене до кінця після арешту журналістів, в тексті вказується на причетність армії до злочину і записані свідчення учасників розправи над мусульманами. Матеріал був удостоєний Пулітцерівської премії.