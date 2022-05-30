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Миколаїв – під артилерійським обстрілом, у місті лунають вибухи – мер

Інформації про постраждалих чи руйнування він не навів (фото ілюстраційне)

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив про артилерійський обстріл міста, що почався о 17:40.

«Миколаїв‼️ Артилерійський обстріл‼️ 17:40. У місті лунають вибухи! Тримайтеся подалі від вікон», – написав Сєнкевич у телеграмі.

Інформації про постраждалих чи руйнування він не навів.

Раніше сьогодні мер повідомив, що внаслідок ранкових російських обстрілів Миколаєва в місті поранена одна людина, пошкоджений 21 приватний будинок.

Напередодні мер Миколаєва повідомляв про загибель одного і поранення двох цивільних у місті через обстріли з боку військ РФ.

Москва, попри численні свідчення і докази, заявляє, що не обстрілює цивільних в Україні.

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