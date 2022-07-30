Війська РФ вночі обстріляли спальний район Миколаєва, одна людина загинула – ОВА

Російські військові у ніч на 30 липня обстріляли один зі спальних районів Миколаєва, внаслідок чого одна людина загинула, ще шестеро – поранені, повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

«За наслідками обстрілу значних пошкоджень зазнали багатоповерхівки. Детальна інформація уточнюється», – написав він у телеграмі вранці 30 липня.

Вранці 29 липня російські сили обстріляли Корабельний район Миколаєва.

За даними влади, касетні снаряди влучили у зупинку громадського транспорту, внаслідок чого п’ять людей загинули, 14 – були поранені.

Останнім часом російські війська щодня обстрілюють Миколаїв.

Станом на 8 липня, за даними місцевої влади, через російські обстріли з РСЗВ та ракетні удари у Миколаєві частково пошкоджені або повністю зруйновані 48 закладів освіти.

Мер Олександр Сєнкевич у червні зауважив, що лінія фронту проходить за 20-30 км від Миколаєва – російські війська обстрілюють житлові райони міста, які наближені до Херсонщини.

Росія, попри численні свідчення, заявляє, що не обстрілює цивільних в Україні.