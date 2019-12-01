У Миколаєві напали на журналіста місцевого видання

У Миколаєві ввечері 30 листопада невідомі напали на журналіста видання «Новости-N» Олександра Влащенка.

За даними поліції Миколаївської області, нападник бризнув журналісту в очі невідомою речовиною та кілька разів ударив в обличчя, після чого втік.

У поліції наразі не встановили особу нападника.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 125 КК України «умисне легке тілесне ушкодження». Санкція статті передбачає покарання від накладення штрафу до виправних робіт на строк до одного року.

За даними видання «Новости-N», напад стався близько 22:30 біля під'їзду будинку, в якому живе Влащенко.

Журналіст повертався додому, коли до нього підійшов невідомий і бризнув в обличчя з газового балончика. Після цього його кілька разів ударили кулаком в обличчя.

Нападник не взяв грошей або речей потерпілого.

«Швидка допомога» діагностувала ураження слизових оболонок очей, порожнини рота і трахеї, а також травматичне ушкодження нижньої губи. Травма, за словами лікарів, вимагає хірургічного втручання.