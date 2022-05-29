Російські війська знов обстріляли житловий квартал Миколаєва, є постраждалі – міський голова

Російські війська вранці 29 травня знову обстріляли житловий квартал Миколаєва. Про це в телеграмі повідомив міський голова Олександр Сєнкевич.

«З’ясовуємо наслідки. Попередньо, на жаль, є постраждалі», – йдеться в повідомленні.

В суботу, 28 травня, як повідомили в Миколаївській ОДА, внаслідок обстрілу російськими військами Миколаєва загинула одна людина, щонайменше шестеро цивільних зазнали поранень.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого.

Управління Верховного комісара ООН із прав людини змогло підтвердити загибель 4031 і поранення 4735 цивільних (серед яких є і діти) через повномасштабну війну Росії проти України. Це дані від 24 лютого до півночі 26 травня, повідомили в УВКПЛ ООН. В організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі.

Москва, попри численні свідчення і докази, заявляє, що не обстрілює цивільних в Україні.