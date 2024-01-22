У порту Миколаєва затонуло судно: акваторія забруднена нафтопродуктами

У Миколаєві на території морського порту затонуло судно Ginger, що спричинило виток нафтопродуктів, йдеться в повідомленні Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу.

«На території Миколаївського морського порту затонуло судно, земснаряд Ginger, що спричинило виток нафтопродуктів. Державними інспекторами з охорони навколишнього природного середовища 16 січня проведено обстеження та відібрані проби води в місці забруднення. Повторні проби відібрані 19 січня», – розповіли у відомстві.

Зазначається, що за результатами лабораторних досліджень у пробах від 16 січня встановлено перевищення вмісту нафтопродуктів у 7-8 разів. У пробах, відібраних 19 січня, встановлено перевищення вмісту нафтопродуктів у 15-16 разів.

Інспекцією, згідно з повідомленням, «надані запити щодо вжиття заходів із ліквідації забруднення».

Раніше, у грудні 2023 року, узбережжя Бузького лиману в Миколаєві вкрила чорна піна, вмісту нафтопродуктів у воді перевищував показники у 6 разів.