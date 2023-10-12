У Миколаєві повідомляють про звуки вибуху. Мер закликав не публікувати фото та відео

У Миколаєві повідомляють про звуки вибухів. Мер Олександр Сєнкевич закликав не публікувати фото та відео.

«Друзі, всю офіційну інформацію надамо! Прошу не викладати фото/відео в соцмережах», – написав він у телеграмі.

Користувачі соцмереж повідомляли, що повітряна тривога пролунала після вибуху. Наприкінці вересня місцеві жителі також повідомляли про таку ситуацію. Влада з посиланням на військових це тоді пояснила так – тривогу в Миколаєві не оголошують вчасно саме через балістичний тип ракет, якими атакують місто.

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У Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Херсонській областях оголошена повітряна тривога. Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу застосування балістичного озброєння.

Російські військові регулярно атакують українські населені пункти з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ. Росія, попри докази та свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.