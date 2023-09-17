Повітряні сили ЗСУ повідомили про роботу ППО на Миколаївщині

На Миколаївщині працюють сили протиповітряної оборони, повідомляють у телеграмі Повітряні сили ЗСУ.

Військові закликали людей залишатись в укриттях.

Раніше українські військові попередили про запуск Росією кількох груп ударних безпілотників у напрямку південних областей. На той момент повітряну тривогу оголосили в Луганській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській та Миколаївській областях.

Наразі небезпека триває у Луганській, Кіровоградській, Херсонській, Миколаївській областях та Криму.

Вночі 17 вересня Росія атакувала Україну 6 ударними безпілотниками Shahed-136/131 та 10 ракетами повітряного базування типу Х-101/Х-555/Х-55. 12 з них українські військові збили. Як повідомили Повітряні сили ЗСУ, «основним напрямком удару був південь Одеської області».

Місцева влада повідомила, що на Одещині збили два ударних дрони та 5 російських ракет, але є влучання на території Березівського району. За даними ОВА, російські військові пошкодили сільськогосподарську інфраструктуру, внаслідок атаки ніхто не постраждав.

Після виходу із Чорноморської зернової ініціативи Росія посилила обстріли південних областей України, атакуючи ракетами чи дронами українські порти, зокрема дунайські Рені та Ізмаїл.