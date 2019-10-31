Миколаївська митниця заявляє про обшуки через можливу втрату 160 млн гривень

Миколаївська митниця Державної фіскальної служби заявляє про обшуки через можливу втрату 160 мільйонів гривень. На території митниці працюють співробітники Служби безпеки України та Державного бюро розслідувань.

«Мною особисто була подана інформація до ДБР щодо можливих неправомірних дій тодішнього керівництва митниці. Зокрема, мова йде про те, що через митницю було пропущено 17 партій з мінеральними добривами без начислення антидемпінгового мита. Внаслідок цього є підозра, що держава понесла збитки на суму 162,7 мільйона гривень», – заявив начальник Миколаївської митниці

За його словами, наразі правоохоронці проводять обшуки за ознаками правопорушення, передбаченого статтею 364 Кримінального кодексу України «Зловживання владою або службовим становищем».

Служба безпеки України та Державне бюро розслідувань наразі не коментували обшуки.