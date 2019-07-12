ДФС: обшуки у відомстві пов’язані з мировою угодою з «Філіп Морріс»

Обшуки в центральному апараті Державної фіскальної служби і головному управлінні ДФС у Харківській області пов’язані з підписанням мирової угоди між тютюновою компанією «Філіп Морріс» і Україною, повідомляє прес-служба ДФС.
Згідно з повідомленням, мирова угода була підписана відповідно до розпорядження Кабінету міністрів України від 5 грудня 2018 року.
«ДФС докладає максимум зусиль для забезпечення прозорості і відкритості своєї діяльності і підтвердженням цього є підписання зазначеної мирової угоди. Це було колегіальне рішення, як розуміємо. Цьому передувала робота Міжвідомчої робочої групи з питань досудового врегулювання спору при Мін’юсті», – заявив в.о. голови ДФС Олександр Власов.
У ДФС також навели слова генерального директора ПрАТ «Філіп Морріс Україна» Міхаіла Александракіса, який заявив, що процес підписання угоди відбувався прозоро, відповідно до світових стандартів здійснення таких процедур, і це дало можливість компанії продовжити ведення бізнесу в Україні.
Раніше Державне бюро розслідувань повідомило про розслідування можливих незаконних дій топпосадовців Державної фіскальної служби України.
Як повідомила прес-служба ДБР, 12 липня слідчі провели обшуки в Державній фіскальній службі України, обшуки на Харківській митниці ДФС і вилучили документи у Головному управлінні ДФС у Харківській області.
Як йдеться в повідомленні, слідчі теруправління Державного бюро розслідувань, розташованого у Полтаві, розслідують можливі незаконні дії посадових осіб керівництва ДФС України, головного управління ДФС у Харківській області і Харківської митниці.
«За попередньою інформацією, чиновники не здійснювали митний контроль за товарами одного з великих міжнародних виробників тютюнової продукції. Крім того, керівництвом ДФС України ухвалене рішення про скасування фінансових санкцій стосовно згаданого товаровиробника. Через ці дії державний бюджет можливо недоотримав кошти в сумі близько 630 мільйонів гривень», – повідомляє прес-служба ДБР.
Кримінальне провадження відкрили за статтею «службова недбалість, тобто невиконання або неналежне виконання службовою особою своїх службових обов’язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило особливо тяжкі наслідки».
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