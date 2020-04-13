У Миколаївській області підтвердили 5 випадків COVID-19

У Миколаївській області виявили п’ять підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, заявляє пресслужба місцевої обласної державної адміністрації.

«Першими захворіли дві жінки пенсійного віку, мешканки села Воронівка Вознесенського району. На даний час вони перебувають на стаціонарному лікуванні в КНП «Миколаївський обласний центр лікування інфекційний хвороб». За фактом виявлення цих випадків проведено епідеміологічне розслідування із застосуванням лабораторних методів досліджень, виявлено три позитивних результати серед контактних. З них дві особи мешкають у селі Воронівка, одна у місті Вознесенську», – заявляє ОДА.

Двоє хворих лікуються на стаціонарі, троє – вдома в умовах самоізоляції. Наразі, йдеться в повідомленні, в області виявили 17 людей, які контактували з хворими і потребують лабораторного обстеження. Крім того, наразі в обласному інфекційному стаціонарі перебуває 15 пацієнтів із підозрою на коронавірусну хворобу.

Всього, за даними місцевої влади, в області методом полімеразно-ланцюгової реакції обстежили на COVID-19 118 пацієнтів. Цей метод є більш ефективним за експрестест і вимагає кількох днів для отримання результатів.

Ще станом на 10 квітня Миколаївська область лишалася єдиною, де формально не було виявлено жодного хворого на COVID-19. У зв’язку з цим президент Володимир Зеленський закликав «розібратися» з ситуацією в цьому регіоні.

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За даними МОЗ, в Україні станом на ранок 11 квітня виявлено 2 511 випадків захворювання на COVID-19. 73 людини померли, 79 – одужали.

10 квітня, за даними агентства Reuters, кількість смертей від коронавірусу у світі досягла 100 тисяч, а кількість випадків перевищила 1,6 мільйона.

За даними станом ранок на 12 квітня, на території країни виявили 2 777 випадків COVID-19. 89 пацієнтів одужали, 83 – померли.