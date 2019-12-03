Милованов заявив, що змінювати керівництво «Нафтогазу» зараз не будуть

Керівництво НАК «Нафтогаз України» зараз змінювати не будуть. Про це в ефірі телеканалу ICTV заявив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов.

«Конкретно щодо «Нафтогазу» немає жодних змін. І не буде. Це або неправильно зрозуміли, або було перекручено. Стосовно «Нафтогазу» ніякого процесу немає – ні щодо наглядових рад, ні щодо керівництва», – наголосив Милованов.

2 грудня міністр енергетики та захисту довкілля України Олексій Оржель повідомив, що Кабінет міністрів України ухвалив «політичне рішення» змінити керівництво державних енергетичних компаній, зокрема «Нафтогазу» та «Укренерго». Міністр додав, що чинні керівники компаній зможуть брати участь у конкурсі.

Пізніше виконавчий директор «Нафтогазу» Юрій Вітренко сказав, що «не бачить нічого поганого» у зміні керівництва компанії через конкурс.

Голова правління національної енергетичної компанії «Нафтогаз» Андрій Коболєв зазначив, що не бачить сенсу реагувати на заяву урядовця.