Коболєв про конкурс на посаду голови «Нафтогазу»: я звик до регулярного «знімання»

Голова правління національної енергетичної компанії «Нафтогаз» Андрій Коболєв прокоментував заяви міністра енергетики та захисту довкілля Олексія Оржеля про зміну керівництва державних компаній.

За словами Коболєва, він не бачить сенсу реагувати на заяву урядовця.

«З моменту призначення мене на посаду голови Нафтогазу я звик до регулярного процесу мого «знімання». Тому реагувати на подібні речі просто не бачу сенсу», – написав очільник «Нафтогазу».

При цьому чиновник вказав на те, що перебуває у відрядженні та веде переговори з «великими міжнародними гравцями нафтогазового ринку». Він також нагадав про актуальні задачі «Нафтогазу», серед яких: завершення анбандлінгу, опалювальний сезон взимку 2019-2020 року, подальші арбітражні суди з російським «Газпромом».

Водночас Коболєв натякнув, що може взяти участь у анонсованому конкурсі на власну поточну посаду, якщо такий відбудеться.

«Я люблю свою роботу, хоч вона й вартувала мені багато, включно з втратою декількох друзів. І я вірю в успіх нашої команди, бо вона сильна і вже багато разів доводила свою здатність перемагати. В самих складних ситуаціях. І конкурсах. Навіть тих, на які нас не запрошували», – підсумував він.

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Раніше упродовж дня виконавчий директор «Нафтогазу» Юрій Вітренко сказав, що «не бачить нічого поганого» у зміні керівництва компанії через конкурс.

2 грудня міністр енергетики та захисту довкілля України Олексій Оржель повідомив, що Кабінет міністрів України ухвалив «політичне рішення» змінити керівництво державних енергетичних компаній, зокрема «Нафтогазу» та «Укренерго». Міністр додав, що чинні керівники компаній зможуть брати участь у конкурсі.