DW відкинуло заяви речника МЗС України щодо поширення пропаганди і звернулося до Кулеби

Німецька служба іномовлення Deutsche Welle відкинула заяви речника Міністерства закордонних справ України Олега Ніколенка, який закликав Берлін «відреагувати на наративи російської пропаганди», які, за його словами, поширюються в матеріалах російської служби цього німецького видання.

Речник генерального директорату мовника Крістоф Юмпельт у заяві, яку цитує «Європейська правда», наголосив, що DW «рішуче заперечує безпідставні звинувачення» і звертається до міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби «з вимогою розібратися із ситуацією щодо приватного допису Олега Ніколенка у Facebook».

«Наше висвітлення агресивної війни проти України підлягає суворим професійним критеріям, доречним у цій серйозній ситуації. Ми також рішуче відкидаємо звинувачення у маніпуляції фактами й нібито поширенні пропаганди», – йдеться в коментарі.

Представник DW заявив, що порівняння німецького мовника з RT, «що пан Ніколенко вочевидь робить для залякування DW через його незалежну і об’єктивну роботу, не можна толерувати».

«Коли працівник пресслужби Міністерства закордонних справ розпочинає кампанію, спрямовану на дискредитацію будь-якого ЗМІ, перекручуючи факти про його реальну роботу з якою б то не було метою, ми очікуємо, що будуть вжиті заходи», – кажуть у DW.

Олег Ніколенко є речником Міністерства закордонних справ України, і його заяви, зокрема у фейсбуці, висловлюють офіційну позицію МЗС. У коментарі DW не згадується, що закиди в поширенні російської пропаганди стосувалися лише російської редакції мовника, додали в «Європейській правді».

17 серпня Міністерство закордонних справ України закликало Берлін відреагувати на наративи російської пропаганди, які поширюються в матеріалах російської служби німецького видання Deutsche Welle.



«Наразі нам не зрозуміло, чому російська служба німецького мовника підіграє російській пропаганді, маніпулює цитатами та здійснює підміну понять щодо причин та наслідків агресії Росії проти України. Через загрози, які несе російська дезінформація, німецький уряд вже обмежив діяльність на території Німеччини каналу російської пропаганди RT», – написав у фейсбуці речник МЗС Олег Ніколенко.

Він також нагадав, що DW є державною структурою, яка фінансується німецькими платниками податків.

У МЗС навели приклади російських наративів – «визнати Україну терористичною державою», «один промах українських захисників може спровокувати ядерну катастрофу на Запорізькій АЕС», «заборона на в’їзд росіян на Захід не допоможе перемогти Путіна», «Vogue спростував чутки про публікацію фото Адольфа Гітлера та Єви Браун» і публікація фото нацистського фюрера поряд з обкладинкою журналу з президентом України Володимиром Зеленським та його дружиною Оленою.

У лютому у Росії заборонили мовлення німецької медіакорпорації Deutsche Welle, її кореспондентів позбавили акредитації, а корпункт у Москві закрили. Російська влада визнала медіакорпорацію ЗМІ-іноземним агентом. Це було зроблено у відповідь на заборону мовлення у Німеччині державного російського телеканалу RT.