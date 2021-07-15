МЗС Естонії вислало російського дипломата у відповідь на видворення власного консула з Росії

Міністерство закордонних справ Естонії вислало російського дипломата у ході відповіді на аналогічний крок Москви – про це відомство повідомило 15 липня.

«До цього кроку вдалися у відповідності до міжнародних дипломатичних звичаїв та принципу взаємності як відповідь на висилку естонського консула з Росії», – пояснюють у відомстві.

Цього року Кремль вже двічі висилав естонських дипломатів, обидва рази – на знак помсти за вислання власних представників із Естонії.

«Естонія залишається зацікавленою у добросусідських та конструктивних відносинах. Нам все ще прикро, що Росія зайняла недружню позицію у комунікації з Європейським Союзом та державами-членами блоку», – додають у естонському МЗС.

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Минулого тижня Федеральна служба безпеки Росії ненадовго затримала естонського консула в Санкт-Петербурзі Марта Лятте. Зрештою Росія оголосила його персоною нон-ґрата за те, що він нібито отримував секретні документи.

Естонія назвала інцидент «постановкою», а також «незаконним та провокаційним».

Відносини Росії із Заходом, в тому числі країнами Балтики – Естонією, Латвією та Литвою – протягом останніх років були напруженими через безліч дій Москви, зокрема, її агресію проти сусідів, втручання у вибори інших держав, спонсороване державою хакерство, а також порушення прав людини в самій цій країні.