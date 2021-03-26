МЗС запроваджує звання почесного амбасадора для «промоутерів України в світі» – Кулеба

Міністерство закордонних справ запроваджує титул почесного амбасадора України, повідомив голова відомства Дмитро Кулеба на брифінгу 26 березня.

За його словами, таке звання МЗС запроваджує вперше з моменту відновлення незалежності України.

«Цей титул надаватиметься адвокатам і промоутерам України у світі. Тобто ми нагороджуватимемо і цим відзначатимемо і мотивуватимемо людей, які найбільш активним чином просувають та захищають інтереси України у світі, не належачи при цьому до системи державних органів України або інших країн. Ми будемо відзначати дійсно особливих людей, тих, чиє гаряче серце і наполегливі зусилля допомагають популяризувати Україну та все українське», – сказав міністр.

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За словами Кулеби, відзнака буде найвищою в сфері публічної дипломатії. Її будуть отримувати як приватні, так і юридичні особи, громадяни України та інших країн, які сприяють зміцненню позитивного іміджу України. Він додав, що номінантів на премію зможуть пропонувати, окрім МЗС та посольств і консульств, і неурядові організації.

«Номінувати кандидатів на отримання цього титулу зможуть також організації закордонних українців, а також будь-яка неурядова громадська організація, яка має експертизу у сфері міжнародних відносин. Тобто ми робимо народну премію, хочемо, щоб її легітимність і авторитет були максимально високими, тому неурядові структури зможуть пропонувати кандидатів на нагородження цією премією і МЗС буде таку нагороду присуджувати», – розповів він.

Як повідомив Дмитро Кулеба, цього тижня Міністерство закордонних справ ухвалило стратегію публічної дипломатії та комунікаційну стратегію МЗС.