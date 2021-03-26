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26 березня 2021, Київ 13:54
Новини | Політика

МЗС запроваджує звання почесного амбасадора для «промоутерів України в світі» – Кулеба

За словами Кулеби, це буде найвища відзнака в сфері публічної дипломатії, яку будуть отримувати приватні і юридичні особи, громадяни України та інших країн, які сприяли зміцненню позитивного іміджу України

Міністерство закордонних справ запроваджує титул почесного амбасадора України, повідомив голова відомства Дмитро Кулеба на брифінгу 26 березня.

За його словами, таке звання МЗС запроваджує вперше з моменту відновлення незалежності України.

«Цей титул надаватиметься адвокатам і промоутерам України у світі. Тобто ми нагороджуватимемо і цим відзначатимемо і мотивуватимемо людей, які найбільш активним чином просувають та захищають інтереси України у світі, не належачи при цьому до системи державних органів України або інших країн. Ми будемо відзначати дійсно особливих людей, тих, чиє гаряче серце і наполегливі зусилля допомагають популяризувати Україну та все українське», – сказав міністр.

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За словами Кулеби, відзнака буде найвищою в сфері публічної дипломатії. Її будуть отримувати як приватні, так і юридичні особи, громадяни України та інших країн, які сприяють зміцненню позитивного іміджу України. Він додав, що номінантів на премію зможуть пропонувати, окрім МЗС та посольств і консульств, і неурядові організації.

«Номінувати кандидатів на отримання цього титулу зможуть також організації закордонних українців, а також будь-яка неурядова громадська організація, яка має експертизу у сфері міжнародних відносин. Тобто ми робимо народну премію, хочемо, щоб її легітимність і авторитет були максимально високими, тому неурядові структури зможуть пропонувати кандидатів на нагородження цією премією і МЗС буде таку нагороду присуджувати», – розповів він.

Як повідомив Дмитро Кулеба, цього тижня Міністерство закордонних справ ухвалило стратегію публічної дипломатії та комунікаційну стратегію МЗС.

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