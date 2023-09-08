МЗС ініціює заборону в’їзду до України для всіх китайських гастролерів

Міністерство закордонних справ ініціює заборону в’їзду до України для всіх китайських гастролерів – так дипломатичне відомство відреагувало на виступ китайської оперної співачки в окупованому Росією Маріуполі. Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

«Україна поважає територіальну цілісність Китаю і очікує від китайської сторони пояснень мети перебування китайських громадян в Маріуполі, а також шляху їхнього потрапляння до тимчасово окупованого українського міста. Міністерство закордонних справ України ініціює заборону в‘їзду до України для всіх китайських «гастролерів», – написав він у фейсбуці.

7 вересня російські медіа повідомили про виступ китайської оперної співачки Ван-Фан біля зруйнованого Маріупольського драмтеатру.

В українському Міністерстві закордонних справ виконання китайською співачкою пісні «Катюша» на руїнах драмтеатру в Маріуполі назвали «прикладом повної моральної деградації».

Також є дані, що до тимчасово окупованого міста прибула група китайських блогерів.

«Їхній приїзд є незаконним. Він грубо порушує законодавство України, яке регулює перетин державного кордону іноземцями», – наголошують в МЗС.

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Маріуполь був захоплений російськими військами у травні 2022 року після майже трьох місяців запеклих боїв. За цей час у місті було зруйновано значну частину будинків та інших об’єктів. Точна кількість загиблих невідома – оцінки варіюються від кількох тисяч до кількох десятків тисяч.

16 березня 2022 року російський літак скинув авіабомбу на будівлю Маріупольського драматичного театру, попри те, що там на землі було написано російською мовою «ДЕТИ». Тоді у приміщенні театру, яке використовувалось як бомбосховище, ховалася понад тисяча людей. Скільки загинуло людей від авіаудару ‒ достеменно невідомо. Після трагедії у Маріупольській міськраді заявили про понад 300 загиблих. Називають кількість убитих і вдвічі більшу.

У грудні минулого року стало відомо, що окупаційна влада повністю знищила Маріупольський драматичний театр.