МЗС Китаю відреагувало на дані ЗМІ про плани будівництва з РФ підводного тунелю до Криму

Міністерство закордонних справ Китаю назвало «безпідставною» інформацію видання The Washington Post про спільні з Росією плани з будівництва підводного тунелю з РФ до тимчасово окупованого Криму.



«Те, про що йдеться у звіті, є безпідставним. Я не буду це коментувати», – заявив речник МЗС КНР.



Днями видання The Washington Post з посиланням на дані, перехоплені українськими спецслужбами, написало, що Росія за підтримки Китаю хоче побудувати під Керченською протокою підводний тунель, який був би захищений від ракетних атак України. Видання стверджує, що підтвердило автентичність повідомлень. Також, за даними WP, переговори про будівництво вже велися.

Згідно з перехопленими листами, китайська будівельна компанія CRCC заявила про свою готовність взяти участь у проєкті. В одному з листів сказано, що CRCC братиме участь у проєкті лише на умовах конфіденційності і в документах не згадуватиметься через ризик накладення санкцій.

Від початку російського повномасштабного вторгнення в Україну Керченський міст, який сполучає територію Росії з окупованим українським Кримом, був пошкоджений вибухами двічі. Востаннє – 17 липня 2023 року, а перед тим – у жовтні 2022 року.