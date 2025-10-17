МЗС подякувало Латвії за «оперативну та принципову реакцію» на напад на українськомовну родину

Міністерство закордонних справ подякувало Латвії за «оперативну та принципову реакцію» на словесний напад на українськомовну родину у Швейцарії.



«Ми сподіваємося, що справедливість буде відновлена, щоб інші подібні злочинці двічі подумали, перш ніж відкривати рота та словесно нападати на українців на ґрунті етнічної ненависті. Така агресивна та зухвала поведінка не має місця в демократичних європейських суспільствах», – написав речник МЗС Георгій Тихий у соцмережі Х.

За даними видання Delfi, Служба держбезпеки Латвії (СДБ) 17 жовтня відкрила кримінальне провадження проти громадянина країни, який у Швейцарії в поїзді словесно напав і погрожував україномовній родині.

Кримінальний процес розпочато за фактом дій, спрямованих на розпалювання національної та етнічної ворожнечі та ворожнечі проти українців, пов’язаних із насильством та погрозами.

Зазначається, що кримінальне провадження відкрили після появи в інтернеті відео, на якому зафіксований сам інцидент, який, як повідомлялось, стався 13 жовтня в поїзді у Швейцарії. Тоді ж з’явилася інформація, що до вербальної атаки причетний латвієць Олександр Ст.

В оприлюдненому відео чоловік використовував ненормативну лексику та погрожував україномовній родині, зокрема, заявляючи, що «ми вас будемо убивати і будемо убивати до кінця всіх».