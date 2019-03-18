МЗС України розкритикувало візит Путіна до анексованого Росією Криму

Міністерство закордонних справ України розкритикувало візит президента Росії Володимира Путіна до анексованого Росією Криму.

«Україна вважає цей візит, як і усі попередні неузгоджені з українською стороною поїздки російських посадовців до тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим та міста Севастополь (Україна), грубим порушенням російською стороною державного суверенітету і територіальної цілісності України, цинічним і демонстративним нехтуванням російською стороною загальновизнаними принципами та нормами міжнародного права», – заявили в МЗС України.

18 березня Путін прибув до анексованого Севастополя, де взяв участь у церемонії введення в експлуатацію Балаклавської ТЕС.

П’ять років тому, 16 березня 2014 року, у Криму й Севастополі відбувся невизнаний світом «референдум» про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу. Ні Україна, ні Європейський союз, ні США не визнали результати голосування на «референдумі». Президент Росії Володимир Путін 18 березня оголосив про «приєднання» Криму до Росії.

Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу ввели економічні санкції. Росія заперечує анексію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.