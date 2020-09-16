МЗС вимагає пояснень від Росії через заяви про перспективи проведення саміту «нормандської четвірки»

Міністерство закордонних справ України вимагає від Москви роз’яснення щодо заяви заступника міністра закордонних справ Росії Андрія Руденка про перспективи проведення чергового саміту голів держав і урядів України, Німеччини, Франції й Росії в «нормандському форматі».

«Якщо заява Андрія Руденка є чітким сигналом, що Кремль принципово не зацікавлений у проведенні саміту лідерів N4, це ставить під сумнів налаштованість Російської Федерації врегулювати конфлікт. Очевидно, що сьогоднішній недостатньо дипломатичний і дещо емоційний коментар заступника міністра закордонних справ РФ потребує додаткових роз’яснень позиції російської сторони як учасникам «нормандського формату», так і міжнародному співтовариству», – йдеться в заяві МЗС України, оприлюдненій ввечері 15 вересня.

Того ж дня заступник міністра закордонних справ Росії Андрій Руденко заявив російському державному агентству новин «РИА Новости», що слова президента України Володимира Зеленського про готовність всіх сторін провести зустріч у «нормандському форматі» є «неправдою».

«Я скажу, що це неправда. І на переговорах радників і політрадників у Берліні минулої п’ятниці Дмитро Миколайович Козак чітко сказав, що підстав для проведення нового саміту поки що немає», – сказав Руденко.

15 вересня під час візиту до Австрії Зеленський заявив, що перед самітом лідерів «нормандського формату» відбудеться ще одна зустріч радників.

«Не можу обіцяти, але, здається, протягом 10 днів повинна бути. Вірю чи сподіваємося, – не знаю, як сказати, – ще одна зустріч радників, після якої вже має бути зустріч лідерів «нормандської четвірки». Принаймні всі лідери, наскільки мені відомо, підтверджують готовність до зустрічі», – сказав Зеленський.

Востаннє лідери так званої «нормандської четвірки» – України, Німеччини, Франції та Росії – проводили зустріч 9 грудня 2019 року в Парижі.