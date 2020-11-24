В Україну через заборону в’їзду не впустили уповноваженого уряду Угорщини – МЗС

Уповноваженому уряду Угорщини з питань співпраці між Саболч-Сатмар-Березькою областю Угорщини та Закарпатською областю пану Іштвану Грежі сьогодні було відмовлено у в’їзді на територію України через наявну заборону, повідомила пресслужба Міністерства закородонних справ України.

«Рішення про заборону в’їзду громадянам іноземних держав приймається відповідно до існуючого в правовому полі України порядку. Однією з підстав для цього є встановлення фактів порушення іноземцем законодавства України. У випадку з паном Іштваном Грежею мали місце зафіксовані у публічному просторі факти порушення положень Виборчого кодексу України, що забороняють іноземцям вдаватися до агітації за одну з політичних сил в Україні – учасника виборчого процесу», – повідомили в МЗС.

У відомстві наголосили, що це рішення не стосується сфери міждержавних відносин. Заборона в’їзду пов’язана винятково з діями конкретного громадянина, в яких містяться ознаки правопорушення.

«Рішення про заборону в’їзду в Україну оголошується іноземцю в пункті пропуску через державний кордон України. Законодавством України не передбачена можливість заздалегідь інформувати іноземця про прийняте рішення щодо заборони йому в’їзду на територію української держави. Вкотре закликаємо іноземних громадян, які відвідують Україну, незалежно від займаних ними посад поважати законодавство нашої держави», – зазначили в МЗС.

26 жовтня стало відомо, що Україна заборонила в’їзд двом високопосадовцям з Угорщини за агітацію на місцевих виборах в Закарпатській області. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Київ також ініціював заборону на в’їзд декільком угорцям, які втручалися у внутрішні справи України під час передвиборчої кампанії.

Того ж дня МЗС повідомило, що запросило посла Угорщини Іштвана Ійдярто, якому вручило ноту протесту «у зв’язку з фактами політичної агітації угорських офіційних осіб на користь однієї з політичних партій на місцевих виборах України 25 жовтня 2020 року».

Зранку 25 жовтня, в день місцевих виборів в Україні, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто закликав угорців Закарпаття підтримати на місцевих виборах конкретну партію – Партію угорців України.

Міністерство закордонних справ України розцінило заяву міністра Сійярто як «пряме втручання у внутрішні справи». Вже після виборів в Україні Сійярто назвав «абсурдом» заяви Києва про втручання угорської сторони у місцеві вибори в Україні.