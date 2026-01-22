МЗС домоглося звільнення трьох українців, яких незаконно утримували у Венесуелі – Сибіга

Україна домоглася звільнення трьох своїх громадян, яких незаконно утримували у Венесуелі – зараз вони в безпеці та прямують до своїх родин, повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

«Це стало можливим завдяки скоординованим зусиллям українських дипломатів та підтримці США та наших європейських партнерів», – написав він у соцмережі Х.

У ніч проти 3 січня американські війська завдали ударів по військових об’єктах у столиці Венесуели Каракасі й захопили президента країни Ніколаса Мадуро і його дружину Силію Флорес. Влада США не вважає Мадуро легітимним президентом Венесуели і звинувачує його і Флорес у змові з метою «наркотероризму», ввезення кокаїну, зберігання зброї й вибухових пристроїв з метою використання проти США.

Ввечері 3 січня їх доправили до Центру утримання під вартою у Брукліні. Вони постали перед американським судом.

Згодом президент США Дональд Трамп заявив, що Венесуела розпочала масштабне звільнення політичних в’язнів. Трамп також висловив сподівання, що ці в’язні пам’ятатимуть, як «їм пощастило, що США втрутилися і зробили те, що потрібно було зробити».



