На Донбасі сьогодні загинув український військовий – Міноборони

У Міністерстві оборони повідомили про 4 обстріли українських позицій на Донбасі станом на 12:30 26 січня. Йдеться про опорні пункти українських військових біля Оріхового та Новотошківського на Луганщині та Красногорівки та Лебединського на Донеччині.

За цими даними, внаслідок обстрілів загинув український військовослужбовець. Ім’я загиблого та де саме це сталося наразі не повідомляють.

У ніч на 29 грудня минулого року у зоні конфлікту на Донбасі було оголошено чергове, новорічне, перемир’я, але у перший же день сторони заявили про його порушення, звинувативши одна одну.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули 13 000 – 13 200 людей.