На Запоріжжі війська РФ викрали дружину українського військового – ОГП

У Запорізькій області війська РФ викрали дружину українського військового, повідомляє Офіс генерального прокурора.

«5 квітня представники збройних сил країни-агресора викрали громадянку України з метою психологічного тиску на її чоловіка, який воює у складі збройних формувань України. Погрожуючи тортурами та спричиненням шкоди життю та здоров’ю жінки, окупанти намагалися змусити його порушити військову присягу ЗСУ», – йдеться у повідомлення.

Відкрито кримінальне провадження за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

В Офісі генпрокурора також повідомляють про встановлені непоодинокі факти викрадення військовослужбовцями РФ на тимчасово окупованих територіях Запорізького області працівників правоохоронних органів.

Російські війська вдаються до викрадення людей, зокрема, міських голів, політиків і журналістів на тимчасово окупованих територіях.

6 квітня Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила, що має дані про викрадення російськими військовими українських цивільних чоловіків, яких вони потім видають за військовополонених.