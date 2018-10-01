НАБУ запобігло передачі хабаря в 15 тисяч доларів представнику ГПУ – заява

В Національному антикорупційному бюро повідомляють про затримання людини, яка намагалася дати прокурору Генеральної прокуратури хабар у 15 тисяч доларів.

Як зазначають у НАБУ, хабар прокурору ще в лютому 2018 року запропонував обвинувачений у низці злочинів, серед яких вже були пропозиція неправомірної вигоди і шахрайство в особливо великих розмірах.

«Усвідомлюючи, що за вчиненні кримінальні правопорушення може бути призначено покарання – позбавлення волі на строк від п’яти до 12 років із конфіскацією майна, громадянин вирішив «домовитися» з прокурором, запропонувавши йому неправомірну вигоду в розмірі 30 тисяч доларів США. За умовами «угоди», перша половина суми мала бути сплачена прокурору після зміни кваліфікації злочину на більш м’яку, друга — за фактом подачі клопотання до суду», – уточнили в антикорупційному відомстві.

Як додають у прес-службі НАБУ, затриманому повідомили про підозру за статтею про пропозицію службовій особі, яка займає відповідальне становище, неправомірної вигоди. Така кваліфікація передбачає позбавлення волі терміном від двох до чотирьох років із можливою конфіскацією майна.