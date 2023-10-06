НАБУ заявляє про обшуки в приватних компаніях через можливу розтрату державних коштів в обороні

Детективи Національного бюро провели обшуки в низці приватних компаній, причетних до постачання оборонної продукції. Про це відомство заявило 6 жовтня.

Обшуки провели в межах кримінального провадження щодо «можливої розтрати державних коштів в особливо великих розмірах при закупівлі державою продукції оборонного призначення».

Як встановило НАБУ, одна з компаній уклала низку контрактів на постачання тепловізійних приладів для Сил оборони. Загальна сума контрактів становила майже 1,5 мільярда гривень, з яких компанія отримала від 80 до 100% передоплати.

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«Попри це, відбулось порушення строків постачання на понад дев’ять місяців, що призвело до несвоєчасного отримання ЗСУ, техніки необхідної у боротьбі з агресією РФ. Крім того, станом на початок серпня компанія так і не поставила продукцію на суму майже 200 мільйонів гривень. Це обумовило подання Міністерством оборони України позову про стягнення дебіторської заборгованості та штрафних санкцій», – йдеться в повідомленні.

Крім того, за даними НАБУ, іноземні компанії, пов’язані з постачальниками, «перебувають у фокусі уваги західних правоохоронців» через можливе відмивання коштів.

Бюро уточнює, що детективи під час обшуку не вилучали комп’ютери, а скопіювали потрібну інформацію на місці. В іншому приміщенні вилучили два особистих ноутбуки працівників для «експертного дослідження та неможливістю детального огляду безпосередньо на місці обшуку».

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«Наразі розслідування триває, встановлюються, включно з використанням засобів міжнародного співробітництва та фінансової розвідки, всі обставини укладання контрактів та напрямки використання коштів, одержаних від Міністерства оборони України. Розголошення інших відомостей може зашкодити досудовому розслідуванню», – додають у відомстві.

НАБУ не уточнило, в якої саме компанії пройшли обшуки. Водночас напередодні про обшук детективів Бюро заявив директор компанії з виробництва оптико-електронних приладів Archer Олександр Яременко. Він повідомив, що обшук пройшов «більш-менш порядно», водночас заявив, що ухвала суду, на основі якої він був проведений, «містить 90% брехні».