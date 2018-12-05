НАБУ: двом людям повідомили про підозру  у справі про 8 млн доларів збитків «Укркосмосу»

Детективи Національного антикорупційного бюро України повідомили двом людям про підозру у завданні близько 8,2 мільйона доларів збитків державному підприємству «Укркосмос», повідомила прес-служба НАБУ.

Одного з них, колишнього позаштатного радника генерального директора Державного космічного агентства України, затримали. Йому інкримінують злочини, передбачені статтею 191 («привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем») та статтею 209 («легалізація (відмивання) грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом») Кримінального кодексу України.

Дії другого підозрюваного, довіреної особи, кваліфікують за статтею 209 Кримінального кодексу України.

За даними слідства, впродовж 2011-2017 років підозрювані організували схему, у результаті якої вивели за кордон та легалізували 8,245 мільйона доларів, надані в межах кредиту Експортного агентства Канади та призначені для будівництва ракети-носія на потужностях ДП «ВО Південмаш».

«У результаті таких дій зірвано запуск першого українського супутника «Либідь» як однієї зі складових побудови Національної супутникової системи зв’язку України», – заявили в НАБУ.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.