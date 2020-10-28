Кабмін продовжив режим надзвичайної ситуації в Україні до кінця року – МВС

Кабінет міністрів України продовжив режим надзвичайної ситуації в Україні до 31 грудня 2020 року, повідомляє Міністерство внутрішніх справ.

«У зв’язку з продовженням терміну дії карантину виникла потреба у продовженні для єдиної державної системи цивільного захисту на всій території України режиму надзвичайної ситуації до 31 грудня 2020 року», – йдеться в рішенні уряду.

Режим надзвичайної ситуації запровадили в Україні 25 березня.

За час епідемії на території України підтвердили 363 075 випадків коронавірусної хвороби, померли 6755 людей, одужали – 148 642.