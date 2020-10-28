Доступність посилання

Sister Sites
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
logo-print logo-print
Назад Вперед
ТОП новини
28 жовтня 2020, Київ 18:44
Новини | Коронавірус

Кабмін продовжив режим надзвичайної ситуації в Україні до кінця року – МВС

Режим надзвичайної ситуації запровадили в Україні 25 березня

Кабінет міністрів України продовжив режим надзвичайної ситуації в Україні до 31 грудня 2020 року, повідомляє Міністерство внутрішніх справ.

«У зв’язку з продовженням терміну дії карантину виникла потреба у продовженні для єдиної державної системи цивільного захисту на всій території України режиму надзвичайної ситуації до 31 грудня 2020 року», – йдеться в рішенні уряду.

Режим надзвичайної ситуації запровадили в Україні 25 березня.

За час епідемії на території України підтвердили 363 075 випадків коронавірусної хвороби, померли 6755 людей, одужали – 148 642.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

ІНШЕ З МЕРЕЖІ

﻿

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG