Ціни на нафту знижуються третій день поспіль

Ціни на нафту знижуються 15 грудня третій день поспіль через прогнози, що зростання пропозиції сировини випередить зростання попиту в 2022 році, хоча варіант «омікрон» наразі не так різко стримує мобільність, як попередні варіанти COVID-19.

Ф'ючерси на американську нафту West Texas Intermediate (WTI) впали до менш як 70 доларів за барель, а фʼючерси на нафту Brent станом на 6:58 за Києвом є меншими за 73 долари за барель.

Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) 14 грудня заявило, що зростання числа нових випадків COVID-19 через поширення штаму «омікрон» призведе до зниження світового попиту на нафту в період, коли видобуток нафти зростатиме, особливо в Сполучених Штатах.

На противагу цьому Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) 13 грудня підвищила свій прогноз світового попиту на нафту на перший квартал 2022 року.

Також на ринок впливає зміцнення долара США. Ринки 15 грудня чекають на результат ключового засідання Федеральної резервної системи США. За його підсумками надійдуть сигнали про те, коли американський регулятор може підвищити облікові ставки.