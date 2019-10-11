Котирування нафти зросли до понад 60 доларів за барель Brent

Котирування нафти на світових ринках 11 жовтня зростали до понад 60 доларів за барель марки Brent, пікові значення перевищували 60 доларів 60 центів. Такою була реакція ринку на вибух на іранському танкері Sabiti в Червоному морі.

Національна іранська танкерна компанія, якій належить судно, заявила 11 жовтня, що вибух спричинив удар ракети, випущеної з узбережжя Саудівської Аравії.

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Відносини між Іраном та Саудівською Аравією останнім часом стають дедалі більш напруженими. Зокрема Ріяд звинуватив іранську владу в організації нападу дронів на саудівські нафтові заводи. Таку ж позицію зайняли Сполучені Штати. Іран заперечує свою причетність, про відповідальність за атаку заявили підтримувані Тегераном єменські повстанці руху аль-Хуті.