У «Нафтогазі» розповіли, чи вистачить запасів газу на зиму

В українських підземних сховищах нині зберігається 16 мільярдів кубометрів газу, і на даному етапі цього достатньо. Про це в інтерв’ю Радіо Свобода розповів голова правління «Нафтогазу» Олексій Чернишов.

«Чи багато, чи мало цього? Безумовно, цього достатньо, щоб входити в цю зиму. Цього достатньо, щоб вупевнено рухатися вперед (...). Так, ми передбачаємо збільшення використання саме електрики, електрогенерацію. Нами створено відповідний резерв під подібні ризики, тому ми готові до цього», – зазначив очільник «Нафтогазу».

За словами високопосадовця, Україна продовжує власний видобуток газу і має «історичний шанс» обійтися цієї зими без імпорту.

«Ми не плануємо додатковий імпорт, – маємо забезпечити себе газом українського видобутку. І це, напевно, відбудеться саме цієї зими», – заявив Чернишов.

На уточнювальне запитання, чи є «план Б» у випадку, якщо палива власного видобутку не вистачить, керівник «Нафтогазу» запевнив, що «розроблені різні сценарії реагування».

«Ми сьогодні є частиною єдиної європейської родини. Україна є частиною енергетичного комплексу, я б так навіть сказав (...). У нас є можливість додаткового імпорту, якщо це знадобиться (...) Якщо знадобиться це зробити, то йтиметься про європейських трейдерів», – резюмував Чернишов.

За даними НАК «Нафтогаз України», запаси газу в ПСГ України на початок листопада 2022 року сягали 14,7 мільярда кубометрів, цього вистачило для проходження минулого опалювального сезону.