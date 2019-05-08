У Києві нагородили родини загиблих українських воїнів

У Києві з нагоди Дня пам’яті і примирення близько сотні родин загиблих українських воїнів отримали нагороди від Міністерства оборони України. Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, подяки «за виховання воїнів-захисників» вручили міністр оборони Степан Полторак, представники Міноборони, Київської міської держадміністрації та Всеукраїнської громадської організації «Об’єднання дружин і матерів бійців-учасників АТО».

Міністр оборони подякував родинам «за виховання справжніх патріотів і достойних воїнів, справжніх героїв, які ціною власного життя захистили Україну». Полторак також наголосив, що завданням української держави та її очільників має бути зміцнення українського війська.

Керівник «Об’єднання дружин і матерів бійців-учасників АТО», співорганізатор нинішнього заходу Наталя Московець повідомила Радіо Свобода, що на церемонію нагородження прибули близько двохсот родичів загиблих бійців, які захищали Україну у різних військових підрозділах і формуваннях.

Родини загиблих бійців привітали також концертом Національного президентського оркестру.

Під час нинішнього заходу також відбудеться вечірній молебень в пам’ять про загиблих героїв біля Стіни народної пам’яті (на мурах Михайлівського монастиря) за участі очільників Православної церкви України.

День пам’яті та примирення – це пам’ятний день в Україні, який відзначають 8 травня, в річницю капітуляції нацистської Німеччини. Відповідно до указу президента України, підписаного 2015 року, метою відзначення є «гідне вшанування подвигу українського народу, його визначного внеску в перемогу Антигітлерівської коаліції у Другій світовій війні та висловлення поваги усім борцям проти нацизму».