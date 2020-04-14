Наглядова рада Укрзалізниці радить уряду звільнити Марчека з посади в.о. голови правління

Наглядова рада «Укрзалізниці» ухвалила рішення рекомендувати Кабінету міністрів звільнити Желька Марчека з посади виконувача обов’язків голови правління компанії, повідомляє пресслужба УЗ.

«Наглядова рада очікує, що це питання буде розглянуте на найближчому засіданні Кабінету міністрів. Крім того, Наглядова рада ухвалила рішення про негайне відсторонення Желька Марчека від здійснення повноважень члена правління, відповідального за людські ресурси», – йдеться в повідомленні.

Минулого тижня міністр інфраструктури Владислав Криклій в інтерв’ю Радіо Свобода пояснив рішення звільнити в.о. голови «Укрзалізниці» після двох місяців роботи тим, що Желько Марчек не виправдав довіру.

«Рішення, наскільки проінформувала нас наглядова рада, відповідне вже ухвалене. Ми чекаємо на формалізоване подання. Після чого це все буде вже вноситися до Кабміну. Якщо говорити про ті речі, які не виправдали довіру, то їх чимало. Це в першу чергу продаж непрофільних активів, тому що по них ставилися відповідні завдання», – сказав Криклій в ефірі програми «Суботнє інтерв’ю».

Пізніше тимчасовий виконувач обов’язків голови правління «Укрзалізниці» Желько Марчек відреагував на критику його роботи з боку міністра інфраструктури Владислава Криклія і заявив, що того дезінформували з приводу реального стану справ у компанії.

29 січня Кабінет міністрів погодив звільнення з посади керівника «Укрзалізниці» Євгена Кравцова, який був призначений очільником компанії в січні 2019 року.

У лютому виконувачем обов’язків керівника компанії став Желько Марчек.