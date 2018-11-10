Напад у Керчі: слідком Росії заявляє, що Росляков діяв сам

Підозрюваний у скоєнні вибуху і стрілянини в Керченському політехнічному коледжі в анексованому Росією Криму, загиблий студент Владислав Росляков «діяв сам», заявляє російський Слідчий комітет.

Як повідомляє прес-служба слідкому Росії, зараз «детально досліджуються особистість Рослякова, його погляди, психологічний стан до і в момент скоєння злочину, складено докладний психологічний портрет».

«Призначена посмертна комплексна психолого-психіатрична судова експертиза. Триває повномасштабний комплекс слідчих дій, у тому числі проведення інших, раніше призначених судових експертиз», – йдеться в повідомленні.

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Вибух і стрілянина у коледжі в Керчі сталися вдень 17 жовтня. За версією російських слідчих, напад влаштував студент 4-го курсу, 18-річний Владислав Росляков, який «наклав на себе руки». Контрольована Росією влада міста повідомила, що внаслідок трагедії загинула 21 людина.

Понад 20 постраждалих залишаються в лікарнях анексованого Криму, а також Москви і Краснодарського краю Росії.

Прокуратура Автономної Республіки Крим кваліфікує напад як терористичний акт. Російські слідчі розслідують справу за статтею про масове вбивство.

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