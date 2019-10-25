Мотиви нападу на ромську активістку встановлюються – поліція

Поліція не має підтвердження того, що напад на голову Запорізького ромського центру «Лачо Дром» Анжеліку Бєлову вчинений через її громадську діяльність. Про це повідомили правоохоронці під час спеціального брифінгу у Головному управлінні Нацполіції у Запорізькій області, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Наразі поліція встановлює мотиви злочину.

Як повідомили під час брифінгу, нападник, чоловік 1979 року народження, затриманий за місцем свого проживання.

Підозрюваний раніше судимий за скоєння розбійних нападів на жінок. Він відбув 15 років покарання за вчиненні злочини і нещодавно звільнився з місць проходження покарання.

24 жовтня у Запоріжжі невідомий здійснив напад на голову Запорізького ромського центру «Лачо Дром» Анжеліку Бєлову у під’їзді будинку, де вона мешкає, повідомив Радіо Свобода голова «Асоціації національних меншин Запорізької області» Науфаль Хамдан.

Нападник завдав активістці ножових поранень у груди та втік з місця події. Наразі постраждалу шпиталізували до лікарні та прооперували – вона перебуває у реанімації.

Поліція затримала нападника пізно ввечері 24 жовтня. Йому інкримінують замах на вбивство.