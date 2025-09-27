Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Новини | Міжнародні

Невідома особа напала з ножем на чеського бригадного генерала

Чеські військовослужбовці на параді
Чеські військовослужбовці на параді

Високопоставлений чеський військовий госпіталізований у Празі 26 вересня після того, як зазнав ножового поранення після нападу на нього невідомого, повідомили 27 вересня чеські ЗМІ.

Бригадний генерал Роман Хітьха обіймає посаду керівника департаменту розвідувального забезпечення армії. На цій посаді, як зазначає Novinky.cz, він також відповідає за розвиток безпілотних систем у чеській армії. Засоби інформації називають його близьким до начальника генерального штабу Карела Ржехкі.

47-річного генерала, який неодноразово брав участь у бойових місіях, зокрема в Афганістані, було прооперовано. Точних даних про характер його поранень немає, проте він зміг особисто відповісти на запитання сайту Aktuálně.cz про те, що сталося. За його словами, на нього неспровоковано напав невідомий із ножем. За даними ЗМІ, це сталося в ніч на 26 вересня у ресторані чи барі. Поліція веде розслідування, доки не висувалося жодних версій.

Форум

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

XS
SM
MD
LG